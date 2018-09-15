Fatih Portakal'dan 3'üncü havalimanı işçilerine destek

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin asgari koşulların yerine getirilmediği gerekçesiyle dün (14 Eylül 2018) başlattığı eyleme destek verdi. Eylemin başlamasının ardından sosyal medyada açılan "Köle Değiliz" hashtagi ile tweet atan Portakal, işçilerin işverenden taleplerinin okunmasını isteyerek "İşverenin gaddarlığını, denetlemesi gereken devletin eksikliğini ve acizliğini anlıyorsunuz" dedi.

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, asgari koşulların yerine getirilmediği gerekçesiyle dün (14 Eylül 2018) eylem başlattı. Dün akşam saatlerine güvenlik güçleri, şantiye alanına girdi ve işçilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Gece saatlerinde yüzlerce işçi gözaltına alınarak çevre karakollara götürüldü.

İşçilerin eylemi sürerken, Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, eyleme destek vermek için sosyal medya Twitter'da açılan "Köle Değiliz" hashtagi ile tweet attı.

Portakal, "3’üncü havalimanını inşa eden işçilerin taleplerini okuyunuz lütfen! İşverenin gaddarlığını, denetlemesi gereken devletin eksikliğini ve acizliğini anlıyorsunuz. Nasıl olur diyerek hatta göz dahi yumulduğunu algılıyorsunuz.Onlar insan beyler bizler gibi aileleri var. #KöleDeğiliz" paylaşımında bulundu.