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Dünya

İngiltere'den Hong Kong için acil toplantı çağrısı

Hong Kong'ta devam eden gösterilerden endişeli olduklarını belirten İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, Çin'in Londra Büyükelçisi'ni acil toplantıya çağırdı

01 Ekim 2014 01:05

İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, Hong Kong'daki gösteriler dolayısıyla Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Şiaoming'i acil toplantıya çağırdı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Nick Clegg konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hong Kong'taki son olaylardan dolayı son derece endişeli olduğunu belirterek, "1984 yılında dönemin Başbakanı Margaret Thatcher tarafından imzalanan ortak deklarasyona göre, İngiltere ve Çin Hong Kong halkının haklarının ve özgürlüklerinin korumakla yükümlülerdir" dedi.

İngiltere'nin bu çerçevedeki yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden Clegg, "Bir ülke iki sistem prensibini savunmak için elimden gelen herşeyi yapacağım" dedi.

Hong Kong'un 2017'de yapılacak özerk bölge seçimlerinde kendi yöneticisini seçmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Nick Clegg, İngiltere'nin konuya ilişkin pozisyonunun yeniden hatırlatılması ve Çin hükümetinden endişelerin giderilmesi konusunda güvence almak için Çin Büyükelçisini acil toplantıya çağırdığını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Hong Kong'daki gösterilere ilişkin dün bir açıklama yaparak, İngiliz hükümetinin mevcut durumdan endişeli olduğunu ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirmişti.

 

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