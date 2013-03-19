T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a 1 milyon euro

Ekonomik darboğazda olan Güney Kıbrıs'ı kurtaracak adım İngiltere'den geldi. İngiltere, Güney Kıbrıs'a 1 milyon euro yardımı askeri uçakla gönderdi

19 Mart 2013 21:28

Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bankaların perşembeye kadar kapalı kalacak olması İngiliz ordusunu harekete geçirdi. İçinde 1 milyon euro olan bir askeri uçak Güney Kıbrıs’taki İngiliz askerlere ve ailelerin ihtiyacı üzerine İngiltere’den yola çıktı.

Güney Kıbrıs’taki bankalar geçtiğimiz cumadan beri kapalıydı. Güney Kıbrıs hükümeti halkın hücum etmesini engellemek için bankaların perşembeye kadar kapalı kalmasına karar vermişti. 

Hükümet AB tarafından önerilen kurtarma paketinin kabul edilip edilmeyeceğine bu hafta karar verecek.

İngiliz Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada para makinelerinin çalışmaması halinde İngiliz ailelerin gerekli olan parayı borç alabilmeleri için böyle bir karar alındığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 3 bin İngiliz askeri bulunuyor

ETİKETLER

güney kıbrısingiltereekonomik yardım

İlgili Haberler

Güney Kıbrıs'ta banka hesaplarının yüzde 6.9 ile 9.9'na el konuyor!

Kurtarma kredisi karşılığında, Kıbrıs’tan bütçe açığını azaltması, bankacılık sektörünü küçültmesi ve vergileri artırması talep ediliyor

Kızgın Güney Kıbrıslılar, AB'nin önerdiği yardım paketini oylayacak

Tıpkı eski lider Hristofyas gibi Anastasiadis de 1974 barış harekatından bu yana en büyük krizle karşı karşıya olduklarını söyledi

Güney Kıbrıs'ta kurtarma paketini değiştirme çabaları

Avrupa Birliği ve IMF'nin sağlayacağı krediyle ilgili şartların değiştirilmesine yönelik çabalar sürerken Kıbrıs'ta bankaların perşembe gününe kadar kapalı kalacağı belirtiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24