İngiltere'den Güney Kıbrıs'a 1 milyon euro

Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bankaların perşembeye kadar kapalı kalacak olması İngiliz ordusunu harekete geçirdi. İçinde 1 milyon euro olan bir askeri uçak Güney Kıbrıs’taki İngiliz askerlere ve ailelerin ihtiyacı üzerine İngiltere’den yola çıktı.

Güney Kıbrıs’taki bankalar geçtiğimiz cumadan beri kapalıydı. Güney Kıbrıs hükümeti halkın hücum etmesini engellemek için bankaların perşembeye kadar kapalı kalmasına karar vermişti.

Hükümet AB tarafından önerilen kurtarma paketinin kabul edilip edilmeyeceğine bu hafta karar verecek.

İngiliz Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada para makinelerinin çalışmaması halinde İngiliz ailelerin gerekli olan parayı borç alabilmeleri için böyle bir karar alındığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 3 bin İngiliz askeri bulunuyor