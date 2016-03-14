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Ekonomi

İngiltere: Türkiye'ye serbest dolaşım hakkı vermeyeceğimizi açıkça ifade ettik

"Türkiye'nin AB üyeliğinin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünmüyorum"

14 Mart 2016 13:59

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girip girmemesiyle ilgili veto hakları olduğunu hatırlatarak, "Ekonomileri bizimkilerin refah seviyesine ve boyutuna yaklaşmadığı sürece AB'ye yeni üye ülkeler kabul etmeyeceğimizi ve serbest dolaşım hakkı vermeyeceğimizi açıkça ifade ettik" dedi.

Osborne, BBC’de yayınlanan 'Andrew Marr' programına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği ile Türk vatandaşlarına Avrupa'da serbest dolaşım hakkı verilmesinin İngiliz halkının bazı kesimlerinde kaygı yarattığına ilişkin bir soru üzerine Osborne, "Türkiye'nin AB'ye girip girmemesiyle ilgili veto hakkımız var. Şartlar koyabiliriz. Ekonomileri bizimkilerin refah seviyesine ve boyutuna yaklaşmadığı sürece AB'ye yeni üye ülkeler kabul etmeyeceğimizi ve serbest dolaşım hakkı vermeyeceğimizi açıkça ifade ettik" cevabını verdi.

İngiliz bakan, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin olarak ise "Açıkçası Türkiye'nin AB üyeliğinin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Eğer istersek ve yapabilirsek, diğer ülkeler gibi biz de veto ederiz" dedi.

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