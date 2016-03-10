"Türkiye’ye vizenin kaldırılmasıyla yeni bir mülteci göçü dalgası gelebilir"

Türkiye’nin Brüksel’deki AB zirvesinde mülteci krizine getirdiği yeni öneriler, ve Türkiye'ye vize Almanya’da siyaseti altüst etti. Merkel’in ortakları Türkiye’ye fazla ödün verildiği görüşünde. Ancak Almanya, Türkiye'ye vize serbestisi verilmesi halinde yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmaktan endişeli.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Pazar günü üç eyalette kritik eyalet seçimlerine hazırlanan Almanya, Türkiye’nin göçmen akışının durdurulması karşılığında AB’ye önerdiği taleplerle çalkalanıyor. Avrupa’daki mülteci krizinin çözümüne önderlik eden Başbakan Angela Merkel, Türkiye’nin önerisini ‘çok önemli bir adım’, ‘krizden çıkış yolu’ olarak değerlendirerek iç kamuoyunu ikna etmeye çalışıyor.

Ancak partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) içinde “Türkiye’ye çok büyük ödünler verildi” sesleri yükseldi. CDU’nun kardeş partisi olan Bavyeralı küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) de özellikle Türkiye’ye vizenin kaldırılmasını ve Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin hızlandırılmasını kabul etmiyor. CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, mülteci kriziyle ilgili olarak Türkiye’ye çok fazla ödün verilmemesi gerektiğini söylerken “Mülteci kriziyle ilgili AB içindeki çok seslilik yüzünden AB’nin müzakerelerdeki pozisyonu kuşkusuz geçen aylar içinde kötüleşti. Türkiye de pazaryeri gibi yeni talepler ortaya koydu ve fiyatı yukarı çekti. CSU, Türkiye’nin AB üyeliğine ve bütün Türklere tam vize muafiyeti sağlanmasına karşı” dedi.

Yeni göç getirir

Merkel’in muhafazakâr blokundan üst düzey isimler, AB ve Türkiye arasındaki vizesiz seyahat konusu üzerinde anlaşmanın yalnızca Türkiye’nin ‘güvenli ülke’ statüsü verilmesi durumunda hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. CSU’nun Avrupa Parlamentosu milletvekili Markus Ferberise, “Eğer genel vize serbestisi uygularsak, yeni bir göç dalgasıyla karşılaşacağımız endişesi var. Bu kişiler Avrupa’da sadece 90 gün kalmayacak” dedi. Birlik Partileri Meclis Grup Başkan Yardımcısı ve eski İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de “Türkiye bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor” dedi. Koalisyon ortak Sosyal Demokrat Parti’nin Grup Başkanı Thomas Oppermann ise Merkel’e destek vererek Türkiye ile birlikte Avrupa çapında bir çözümün ufukta göründüğünü vurguladı ve “Bu çok büyük bir başarı” dedi.

Anketlerde desteği arttı

Almanya’da pazar günü Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt’ta seçimler var. Bir anlamda Başbakan Merkel’in liberal mülteci politikalarının da referandumu anlamına gelecek. CDU’nun oylarının azalabileceği konuşulurken Forsa’nın yaptığı anketlerde Merkel’in tek başına seçilecek olsa halk desteğinin iki puan artarak yüzde 50’ye çıktığı görüldü. Öte yandan mülteci krizinin de etkisiyle 2013’te kurulan Almanya İçin Alternatif (AfD) adlı sağ popülist parti, üç eyalette de ikili rakamlara ulaştı.