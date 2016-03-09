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Dünya

İngiltere'den 'vize' çıkışı: Türk vatandaşlardan vize istemeyi sürdüreceğiz

"Schengen bölgesine dahil değiliz"

09 Mart 2016 22:16

İngiltere'nin AB'den Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Lidington, "Türkiye-AB anlaşması İngiltere için yeni yükümlülükler getirmeyecek. Schengen bölgesine dahil değiliz. İngiltere'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarından vize istemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Radikal'in haberine göre, Lidington, Türkiye ile AB arasında sığınmacı kriziyle ilgili gelecek hafta nihai halinin görüşülmesi beklenen prensip anlaşmasının ülkesine yeni yükümlülükler getirmeyeceğini belirterek, "Schengen bölgesine dahil değiliz. İngiltere'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarından vize istemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Muhafazakar Parti milletvekili John Redwood'un "Türkiye ile AB anlaşması, Birleşik Krallık'a ne gibi yeni yükümlülükler getirecek?" acil sorusu üzerine, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında oturum düzenlendi.

Milletvekillerinin oturumdaki sorularını yanıtlayan Lidington, Türkiye ile AB arasında önceki gün yapılan zirvede varılan prensip anlaşmasının Yunanistan'a gelen tüm göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesini kapsadığını belirterek, "Bu anlaşma uygulanırsa, insan kaçakçılarının önü kesilecektir. Anlaşma, İngiltere için yeni yükümlülükler getirmeyecektir. Çünkü biz Schengen bölgesine dahil değiliz" dedi. 

Ülkesinin vize serbestisi sürecinin de parçası olmayacağına işaret eden Lidington, "Bu Schengen ülkelerinin dahil olacağı bir konu. İngiltere'yi ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarından vize istemeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. 

Lidington, AB'nin, Türkiye'deki sığınmacılara yardım etmek için finansal desteği artırmayı planladığına değinerek, ülkesinin buna katkı yapmadan önce diğer ülkelerin tekliflerini bekleyeceğini dile getirdi. Lidington, kasım ayındaki AB zirvesinde anlaşılan Türkiye'ye 3 milyar avro finansal destek kararına İngiltere'nin 327 milyon avro katkı sağlama kararı aldığını anımsattı. 

Ülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği de vurgulayan Lidington, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi konuların AB müzakereleri çerçevesinde açılacak yeni yeni başlıklarla gelişebileceğini bildirdi. 

Anamuhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Derek Twigg, "Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına" ilişkin sorusu üzerine Lidington, "Güvenli bölge oluşturmak bir olasılık. Bu olasılık, Türkiye-AB zirvesinde görüşüldü. Ancak bu konuda birçok siyasi, yasal ve askeri zorluklar var. Bu konuyu ihtimal dışı bırakmıyoruz ama bu konuda henüz bir anlaşma yok" yanıtını verdi.

Türkiye'nin sığınmacı krizi çerçevesindeki önerilerinin nihai karara bağlanması beklenen AB Konseyi toplantısı 17-18 Mart'ta yapılacak. 

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