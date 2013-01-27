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Dünya

İngiltere, Suriye'de kimyasal silah mı patlatacak?

Rusya’da yayın yapan Ridus haber ajansı, dünyayı ayağa kaldıracak bir haber yayınladı.

27 Ocak 2013 17:00

 

İddiaya göre “JasIrX” kod adlı hacker, İngiltere’de özel ordu sayılan ve emekli SAS komandolarından oluşan Cama Britam Defense güvenlik şirketinin şifresini kırarak bilgisayarlarına girdi. Hacker, buradan Suriye ve Rusya’ya karşı büyük bir komplo hazırlandığı yönünde gizli bilgiler elde etti.

Hacker’ın ele geçirdiği belgelerde Britam’ın müdürü David Golding ile başkanı Philip Doughty arasında şöyle bir yazışma da yer alıyor:

“Philip selam. Yeni bir iş teklifi aldık. Yine Suriye ile ilgili. Katar bize büyük paralar ve ABD’nin onayladığı bir iş teklif ediyor. Bizim yapmamız gereken Libya’da bulunan Rus yapımı birkaç zehirli gaz bombasını Suriye’nin Humus şehrine nakletmemiz gerek. Bu bombalar Esad’ın depolarında bulunanlardan aynısı olacak. Kimyasal silah yüklü bombalar Humus’a nakledildiğinde bizim Ukraynalı personel kullanılarak patlatılması isteniyor. Bombayı patlatma işlemi kayda alınacak ve personelin Rusça konuştuğu net biçimde anlaşılması isteniyor. Pek temiz bir iş değil, ama vadettikleri paralar astronomik. Teklif hakkında ne düşünüyorsun?”

Aynı hacker, Britam’ın bilgisayarında Suriye’nin Humus şehrinde kimyasal bombanın Ukrayna vatandaşı Artaşes Manasyan tarafından infilak ettirileceğinin planlandığına dair bilgiler olduğunu da iddia etti.

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