Suriye'deki Ruslar tahliye ediliyor

Rus hükümeti, çatışmaların yaşandığı Suriye’deki vatandaşlarına destek olmak amacıyla bir yardım operasyonu başlattı. Rusya, vatandaşlarını daha güvenli bir yere nakletti.

Suriye'deki çatışmalar nedeniyle tahliye edilmeye başlanan Rus vatandaşları Lübnan'a ulaştı. Daha çok kadın ve çocuklardan oluşan 80 kişilik ilk kafile Suriye-Lübnan sınırındaki geçiş noktasına getirildi.

Rus vatandaşlarının üç otobüsle transfer edildikleri belirtilirken, ilk kafilede Suriye vatandaşlarıyla evli Rus kadınların ve çocukların olduğu kaydedildi. Şam'daki Rusya Büyükelçiliği, yaklaşık bin Rus vatandaşının Suriye'den ayrılma talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Itar-Tass haber ajansı, içinde doktor ve psikologların bulunduğu iki uçağın da bugün Moskova yakınlarındaki havaalanından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket ettiğini yazdı. Rus vatandaşlarının bu uçaklarla Rusya'ya götürüleceği belirtildi. Geri kalanların tahliyesiyle ilgili bilgi verilmedi.

Moskova ilk kez Suriye'deki vatandaşlarını güvenli bir yere naklediyor. Ancak Beyrut'taki Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada mevcut tahliyenin önceden planlanan bir işlem olmadığına işaret edildi. Rusların gönüllü olarak geri döndükleri belirtildi.

Moskova, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çok yakın bir müttefiki olarak görülüyor.