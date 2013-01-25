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Suriye ordusu Humus'a kara harekatı başlattı

Suriye ordusu, sünnilerin ve muhaliflerin yoğunlukta olduğu Homs şehrini iki taraftan ablukaya aldı

25 Ocak 2013 15:45

Suriye ordusu Humus şehrine saldırıya geçti. Sünni halkın ve muhaliflerin yoğunlukta bulunduğu Homs şehrini iki taraftan ablukaya alan Suriye ordusu şehire giriş ve çıkışları kapattı.

Şehrin batı ve güney kısımlarında en az 15.000 sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor. Kritik yolları ve kesişmeleri kontrol altına alan Suriye ordusu şehirden çıkmak için kendileriyle anlaşmak isteyen sivillere de izin vermedi. Ordu şu anda Akdeniz kıyılarına mobilizasyonu sağlayan ana yolları da kontrol etmiş durumda.

Suriye'de pazar gününden bu yana yaşanan çatışmalarda 120 sivil ve 30 muhalifin öldürüldüğü açıklandı.

Homs bölgesinde bir haftalık süreç içinde yaşanılan şiddet olaylarında Şabiha örgütüne bağlı Esad yanlılarının 100 kadar sivili öldürdüğü de iddia ediliyor.

Bölgeden telefonla bilgi geçen muhalif Nader al-Husseini en az 10.000 Şabiha militanının Tartus'tan Homs'a orduya destek vermesi için getirildiğini iddia etti.

Şam yönetimi başlatılan kara harekatı ile ilgili bilgi vermezken, halen yayın yapan sayılı medya kuruluşu 'Humus temizliği'nin başladığını duyurdu.

Suriye'de yaşanan ve neredeyse iki yılı bulan iç savaş süresince en az 60.000 Suriyeli hayatını kaybetti.

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