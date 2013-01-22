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Dünya

Suriye'de bombalı saldırı: 50 ölü

İngiltere Merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel aktivistlere dayandırdığı bilgiye göre, saldırı bomba yüklü bir araçla rejim yanlısı milislere karşı yapıldı

22 Ocak 2013 20:15

Suriye'nin Salamiyah şehrinde bomba yüklü araçlarla yapılan intihar saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, bugün (22 Ocak) Humus kentinin doğusundaki Salamiyah yerleşim biriminde bomba yüklü araçlarla yapılan saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise patlamaların intihar saldırısı sonucu yaşandığını ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İngiltere Merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yerel aktivistlere dayandırdığı bilgiye göre, saldırı bomba yüklü bir araçla rejim yanlısı milislere karşı yapıldı ve en az 42 kişi hayatını kaybettti.

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