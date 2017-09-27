İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn'den Arakan çağrısı

İngiltere İşçi Partisn lideri Jeremy Corbyn, Myanmar lideri Suu Çii'ye, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerini sonlandırma çağrısında bulundu.
Corbyn, partisinin Brighton kentindeki yıllık kongresinde yaptığı konuşmada, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye seslendi.
Corbyn, "Arakanlı Müslümanlar çok acı çekti. Demokrasi ve insan hakları savaşçısı Suu Çii'ye söylüyorum: Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddete son ver ve Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası yardım kuruluşlarının Arakan'a girmesine izin ver" dedi.
"Demokrasi ve insan hakları ayrım yapılmadan uygulanmalı"
Ülkesinin dış politikasını da eleştiren Corbyn, demokrasi ve insan haklarının ayrım yapılmadan uygulanması gerektiğini söyledi.
Corbyn, Birleşik Krallık'ın Suudi Arabistan'a silah satarken, Yemen'deki savaşa seyirci kaldığını belirterek, "Mısır'da, Bahreyn'de demokrasi ezilirken, Kongo'da medyanın yer vermediği trajik ölümler yaşanırken sessiz kalamayız" diye konuştu.