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Erdoğan'dan Arakan tepkisi: Öyle yogayla mogayla geçiştiremezsiniz

"Erdoğan'a yüklenecekler, varsın yüklensinler"

25 Eylül 2017 16:50

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik 'Budist terörü' uygulandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Öyle yogayla mogayla geçiştiremezsiniz" dedi.

Erdoğan, "Dünyaya 'İslami terör' diye konuşanlar, 'Hristiyani terör' diyorlar mı, 'Yahudi terörü' diyorlar mı, 'Budist terörü' diyorlar mı? demiyorlar" ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece ‘Myanmar'a kınama yaptık' söylenen bu. 'Kınamamızı yaptık, en şiddetli şekilde yaptık.' Başka ne yaptık? Yaptırım yok. Bu yaptırımları ortadan çok farklı şekilde koymak lazım ki ona göre onlar da kendilerine bir çekidüzen versinler. Burada çok açıkça bir soykırım var. Açık söylüyorum rahatsız olabilirler. Dünyaya 'İslami terör' diye konuşanlar, 'Hristiyani terör' diyorlar mı, 'Yahudi terörü' diyorlar mı, 'Budist terörü' diyorlar mı? Demiyorlar. Budistleri böyle iyi niyet elçisi gibi hep gösterirler. Şu anda tamamen Myanmar'da 'Budist terörü' var. Şu anda Erdoğan'a yüklenecekler, varsın yüklensinler. Öyle yogayla mogayla bilmem neyle filan bu işi geçiştiremezsiniz, ortada bir vaka var. Bunu tüm insanlığın bilmesi lazım."

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