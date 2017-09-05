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Cumhurbaşkanı Erdoğan Myanmar lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arakan'da yaşanan insani dramla ilgili Myanmar lideri ile görüşme yaptı

05 Eylül 2017 19:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arakan'da yaşanan insani dramla ilgili Myanmar lideri ile görüşme yaptı.

Görüşmede Erdoğan, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı.

Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan Erdoğan ile Aung San Suu Çii, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldı.

Türkiye'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti.

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