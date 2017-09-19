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Dünya

Birleşmiş Milletler, Arakan'daki etnik temizlik iddialarını soruşturacak

Myanmar'ın BM elçisi, soruşturmanın 'yararlı bir eylem planı olmadığını' savundu

19 Eylül 2017 15:41

Çeviri - Gonca Tokyol

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu katliam, işkence ve cinsel saldırı iddialarına dair soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmanın süresinin 6 ay daha uzatılması ve Eylül 2018’e kadar devam ettirilmesi talebiyle BM İnsan Hakları Konseyi’ne başvuruda bulunan bilirkişi heyeti başkanı Marzuki Darusman, takımının kanıtların götürdüğü yönde ilerleyeceğini söyledi.

Myanmar hükümetinin, BM yetiklilerinin ülkeye girişine izin verileceği konusunda net bir açıklama yapması gerektiğini ifade eden Darusman, aynı zamanda Naypyidaw yönetiminin de Ağustos ayında tamamladığı raporun sonuçlarını yayınlaması yönünde çağrıda bulundu.

Myanmar’ın BM elçisi Htin Lynn ise soruşturmanın ‘yararlı bir eylem planı olmadığını’ ve Myanmarlı yetkililerin barışı sağlamak için teröristlere yönelik ‘orantılı’ güvenlik önlemleri aldığını savundu.

Ne olmuştu?

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) militanlarının 25 Ağustos’ta polis noktalarına yaptığı saldırılara Myanmar Ordusu'nun karşılık vermesinin ardından, Arakanlı Müslüman siviller evlerinden kaçmaya başlamıştı. Kaçanların çoğu askerlerin ve Budist çetelerin köylerini yerle bir ettiğini ve Arakanlı Müslümanları bölgeden sürmek için sivilleri öldürdüklerini belirtirken; ordu ise sivillere saldıran militanlarla savaştığını iddia ediyor.

400 binden fazla Arakanlı’nın sınırı geçerek Bangladeş’e sığındığı belirtilirken, BM’den yapılan daha önceki açıklamada, yaşanan şiddetin ‘etnik temizliğin klasik bir örneği’ olduğu kaydedilmişti.

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