Birleşmiş Milletler: Myanmar'da etnik temizlik yaşanıyor

Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Cenevre'de yaptığı konuşmada, Myanmar ordusunun Arakan'da düzenlediği güvenlik operasyonlarıyla, açık bir şekilde uluslararası hukuku çiğnediğini söyledi.

Myanmar yönetiminden halihazırdaki operasyonları sona erdirmesini isteyen Hüseyin, katliamların tipik bir etnik temizlik örneği olduğunu belirtti.

270 bin Arakanlı Müslüman'ın evlerini terk ederek Bangladeş'e kaçtığını söyleyen el Hüseyin, "Bu sayıdan daha fazlası ise sınırda mahsur kalmış durumda" dedi.

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA), pazar günü Arakan'daki insani kriz nedeniyle bir aylık tek taraflı ateşkes ilan ettiğini açıklamış, ancak Myanmar hükümeti ateşkesi reddetmişti.