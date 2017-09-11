Myanmar hükümeti, Arakan'daki tek taraflı ateşkesi reddetti

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA), dünkü ateşkes ilanı sonrasında Myanmar hükümeti, ateşkesi reddederek "teröristlerle işbirliği yapmayacağız" dedi

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA), Arakan eyaletindeki insani kriz nedeniyle bir aylık tek taraflı ateşkes ilan etti. Ateşkesin dün başladığını duyuran ARSA, Myanmar Ordusu’ndan da silah bırakmasını ve insani yardım kuruluşlarından faaliyetlerine devam etmelerini talep etti.

Myanmar hükümeti, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) tarafından Arakan eyaletinde ilan edilen tek taraflı ateşkesi reddederek, ‘teröristlerle’ iş birliği yapmayacaklarını duyurdu.

ARSA, 9 Ekim’e kadar ateşkes ilan etmişti

ARSA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (Arsa) saldırgan askeri operasyonlara yönelik geçici ateşkes ilan ediyor” denildi.

Etnik ve dini geçmişine bakılmaksızın krizden etkilenen tüm kurbanlara insani yardım yapılması çağrısında bulunan ARSA, ateşkesin 9 Ekim’e kadar süreceğini belirtti.

Fakat Myanmar hükümeti, kendilerine ‘insani molaya karşılık vermeleri’ talebinde bulunan ARSA’nın tek taraflı ateşkesini reddetti.

Myanmar hükümet sözcüsü Zaw Htay, “Teröristlerle iş birliği yapmaya yönelik bir politikamız yok” dedi.

Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, 25 Ağustos’ta ARSA’nın polis karakollarına düzenlediği saldırılar sonrası Myanmar ordusunun Rakhine (Arakan) eyaletinde büyük bir operasyon başlatmasının ardından, 294 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş’e sığındı.

Arakanlılar, Myanmar ordusunun ARSA’ya yönelik operasyonlarının toplu sivil ölümlerine yol açtığını ve yüzlerce köyün yanmasına sebep olduğunu, insanların da bu sebeple Bangladeş’e kaçtığını söylüyor.

8 hektarlık yeni kamp

Öte yandan Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Shahriar Alam, hükümetin, Arakanlı Müslümanların kaldığı Kutupalong’daki kampın yakınında, yeni gelenler için bir kamp inşa edilmesi adına yaklaşık 8 hektarlık bir alan teklif ettiğini bildirdi.

Alam, yeni gelenlerin kaydının bugün yapılacağını da sözlerine ekledi.

Dalay Lama: Buda müslümanlara yardım ederdi

Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetle ilgili ilk kez konuştu.

Budistlerin çoğunlukta bulunduğu Myanmar’daki krizle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Dalay Lama, “Müslümanları rahatsız eden bu insanlar, Buda’yı hatırlamalı. O kesinlikle bu zavallı Müslümanlara yardım ederdi. Bunu hala hissediyorum, çok üzücü” dedi.



