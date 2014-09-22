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Dünya

Independent: IŞİD neden sadece Türk rehineleri serbest bıraktı?

İngiliz basını, Türkiye hükümetinin IŞİD ile yaptığı diplomatik ve siyasi pazarlığın 'spekülasyonlarla çevrili' olduğunu savundu

22 Eylül 2014 10:16

İngiliz basını, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) 11 Haziran'da Musul'da kaçırıp 101 gün rehin tuttuğu 46 konsolosluk personelini serbest bırakışıyla ve Suriye'den Türkiye'ye kaçan Kürtlerle ilgili haberlere geniş yer veriyor. Independent gazetesi, bölgede IŞİD'in elinde rehin bulunan Kürt vatandaşlara da dikkat çekerek, "IŞİD neden sadece Türk rehineleri serbest bıraktı?" sorusunu gündeme getirdi.

Independent gazetesinde tecrübeli Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn'un, Irak Şam İslam Devleti IŞİD örgütünün Cumartesi günü (19 Eylül 2014) 46 rehineyi serbest bırakmasını ve örgütün elindeki diğer rehinlerle Türk vatandaşlarına yapılan muameledeki farkları sorgulayan bir yazısı yer alıyor.

Yazı şu ifadelerle başlıyor:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in neden 49 Türk'ü serbest bırakma kararı aldığını açıklamayı reddederken, Ankara ile IŞİD arasındaki karanlık ilişki hakkındaki şüpheler artıyor... Türkiye hükümeti örgütle anlaşma yapılmadığını iddia ediyor. Bu durum, acımasızlığıyla nam salmış IŞİD'in nasıl olup da bir karşılık almadan, Türk rehineleri serbest bıraktığı sorusunu cevapsız bırakıyor".

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın "devlet sırrı" olduğu gerekçesiyle serbest bırakılma süreci hakkında bilgi vermediğinin belirtildiği yazıda, sürecin, Suriye'deki IŞİD saldırılarından kaçan 70 bin Kürt'ün Türkiye'ye sığınmasıyla aynı günlere denk geldiğine dikkat çekiliyor.

Cockburn, birçok Kürt'ün Türkiye hükümetini, Kürtlerin Suriye'deki bağımsız bölgelerini yok etmek için IŞİD ile gizli işbirliği yapmakla suçladığını iddia ediyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Türkiye hükümeti IŞİD ile işbirliği yaptığını şiddetli bir şekilde reddediyor. Ancak 49 Türk'ün rehin alınış ve serbest bırakılış şekli, Ankara'nın IŞİD ile diğer ülkelerden daha farklı ve 'samimi' bir ilişkisi olduğunu gösteriyor...Türk hükümeti şu an IŞİD ile işbirliği yapmıyor olabilir. Ancak örgüt Türkiye'nin cihatçı hareketlere karşı toleranslı yaklaşımından faydalandı."

Rehinelerin serbest bırakılışını haberleştiren bir diğer gazete de Daily Telegraph. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "IŞİD ile sadece diplomatik ve siyasi pazarlık yapıldı" dediğini vurgulayan gazete, "pazarlıklar spekülasyonlarla çevrili" ifadesini kullanıyor.

Yazı şöyle devam ediyor: "IŞİD'e yakın  bir web sitesi, IŞİD'in Türkiye'nin kendilerine karşı yapılacak bir askeri müdahaleye dahil olmayacağı garantisi aldığı için rehineleri serbest bıraktığını yazıyor...Bir diğer iddia da rehinelerle üç üst düzey tutuklunun takas edildiği. Erdoğan'ın 'Velev ki takas oldu' sözleri bu iddiaya bir nevi inanılırlık katıyor".

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