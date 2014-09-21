ABD'den rehine açıklaması

Beyaz Saray, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından rehin tutulan Türkiye'nin Musul Konsolosluğu personelinin serbest bırakılmasının ardından bir açıklama yaparak "Rehinelerin serbest kalışını ve aileleriyle yakında buluşacak olmalarını sevinçle karşılıyoruz" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, Türkiye'nin Musul Konsolosluğu personelinin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.



Hayden, yaptığı yazılı açıklamada, "Onların serbest kalışını ve aileleriyle yakında buluşacak olmalarını sevinçle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.



Hayden, gelişmelerle ilgili Türk hükümetini referans gösterdi.