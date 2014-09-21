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Dünya

ABD'den rehine açıklaması

ABD'den 101 gün aranın ardından hürriyetlerine kavuşan 46 rehine için mesaj geldi

21 Eylül 2014 12:24

Beyaz Saray, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından rehin tutulan Türkiye'nin Musul Konsolosluğu personelinin serbest bırakılmasının ardından bir açıklama yaparak "Rehinelerin serbest kalışını ve aileleriyle yakında buluşacak olmalarını sevinçle karşılıyoruz" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden, Türkiye'nin Musul Konsolosluğu personelinin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi. 

Hayden, yaptığı yazılı açıklamada, "Onların serbest kalışını ve aileleriyle yakında buluşacak olmalarını sevinçle karşılıyoruz" ifadesini kullandı. 

Hayden, gelişmelerle ilgili Türk hükümetini referans gösterdi.

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