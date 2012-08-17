İngiltere: Assange'ın Ekvador'a nakline izin vermeyeceğiz

İngiltere ve İsveç, Londra'da Ekvador büyükelçiğine sığınan Wikileaks kurucusu Julian Assange'a siyasi iltica hakkı verilmesini sert biçimde eleştirdi.

Assange'ın iadesini talep eden İsveçli yetkililer, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasına ilişkin kendisini sorgulamak istiyor.

Son iki aydır Londra'da Ekvador büyükelçiliğinde saklanan Julian Assange, İsveç'te iki kadının öne sürdüğü suçlamaları reddediyor. Assange, İsveç'e gönderildikten sonra kendisinin ABD'ye iadesinin gündeme geleceğinden şüphe ediyor.

ABD, Wikileaks kurucusunu Amerikalı diplomatların gizli yazışmalarını Wikileaks sitesinde yayımladığı için yargılamak istiyor. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Julian Assange'ın İsveç'te ciddi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ve Londra'daki elçilik binasından Ekvador'a nakledilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

'İngiltere sömürgesi değiliz'

Hague, İngiltere'nin buna izin vermesini zorunlu kılan yasal bir zemin olmadığını söylüyor.

İsveçli yetkililer de Ekvador'un Julian Assange'a yönelik suçlamaların soruşturulmasını engellediğini belirttiler.

Julian Assange, kendisini hedefleyen cinsel saldırı iddialarının siyasi amaçlı olduğunu savunuyor.

Bundan önceki saatlerde Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, Londra'daki büyükelçiliklerine sığınan Wikileaks kurucusunun iltica başvurusunun kabul edildiğini duyurmuştu.



Patino, Assange'ın ''siyasi zulüm'' korkusunun meşru olduğunu söylüyor. İngiltere'nin Assange'ı tutuklamak amacıyla Ekvador toprağı sayılan büyükelçiliğe girme tehdidinde bulunduğunu belirten Ricardo Patino, ''Biz İngiltere sömürgesi değiliz.'' diyerek meydan okudu.

Diplomatik statü

Ancak İngiltere Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin diplomatik statüsünü iptal edebileceğini söylüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Assange'ı İsveç'e iade etmesinin ''yasal bir zorunluluk'' olduğu vurgulandı.

İngiltere'deki 1987 tarihli Diplomatik Temsilcilikler Yasası, İngiliz topraklarındaki bir diplomatik temsilciliğin bu statüsünü iptal etmesine izin veriyor.

Diplomatik statü iptal edildiği takdirde, İngiliz polisi söz konusu binaya girebiliyor. İltica başvurusu kabul edilmesine rağmen, Julian Assange Ekvador büyükelçilik binasından çıktığı anda İngiltere polisi tarafından tutuklanma riskiyle karşı karşıya. (BBC Türkçe)