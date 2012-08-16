Ekvador'dan Wikileaks'in kurucusu Assange'a sığınma hakkı

Orta Amerika ülkelerinden Ekvador, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a siyasi sığınma hakkı tanıdı.

Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'a ülkesinin siyasi sığınma hakkı tanıdığını söyledi.

Assange'ın yargılanmak üzere İsveç'e gönderilmesi halinde idam cezası alma tehlikesiyle karşı karşı olduğunu savunan Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, siyasi sığınmanın "temel bir insan hakkı" olduğunu belirtti.

Hayal kırıklığına uğradık

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'un Julian Assange'a siyasi sığınma hakkı vermesi kararından "hayal kırıklığına" uğradıklarını açıkladı. Ekvador'un verdiği kararın hiçbir şeyi değiştirmediğini belirten İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Assange'ın İsveç'e iade edileceğini savundu.

İngiltere'den tehdit

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, Ekvador'un Assange'a siyasi sığınma hakkı vermesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, İngiltere'nin devletler arasında suçluları geri verme zorunluğu nedeniyle WikiLeaks kurucusunu İsveç'e gönderme zorunluluğu olduğunu açıklamıştı.

İsveç'e iade edilecekti

WikiLeaks kurucusu Julian Assange, ev hapsinde bulunduğu İngiltere'de 19 Haziran'da Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine giderek, siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. İngilitere'de Yüksek Mahkeme, Assange'ı cinsel taciz suçlamasıyla İsveç'e iade etmeye karar vermişti.

İngiltere'deki en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi geçtiğimz mayıs ayında, 2'ye karşı 5 oyla Assange'ın İsveç'e iade edilebileceği yönündeki Yüksek Mahkeme kararını onamıştı.

İngiltere'de yaklaşık 1.5 yıldır ev hapsinde tutulan Assange'ın avukatları, ülkedeki yasal süreçte müvekkillerinin İsveç'e iadesinin, ''haksız ve yasa dışı'' olacağını, İsveç'e iade edilirse ''adil yargılanamayacağını ve ABD'ye gönderilebileceğini'' savunmuştu.

Kim bu Assange?

Afganistan'a dair 90 binden fazla gizli Amerikan belgesini yayınlayarak uluslararası bir depreme yol açan Wikileaks sitesinin kurucusu ve yayın yönetmeni Julian Assange, 'hacker'lıktan gazeteciliğe geçmiş bir aktivist.

Yrd. Doç. Dr ve gazeteci Burak Cop'un ntvmsnbc'de 27 Temmuz 2012'de yayımlanan yazısı şöyle:

Anne-babası Vietnam Savaşı karşıtı bir gösteride tanışmış. Muhalif tavrı ona ebeveynlerinden miras. Avustralyalı "internet canavarı" gazeteci Julian Assange, 'Yönetişim olarak Komploculuk' başlıklı bir tür manifestosunda; bilgi sızdırılması sayesinde, bilgiyi gizli tutmak sayesinde hükmünü sürdüren ve halkını temsil etmeyen yönetimlerin nasıl yıkılabileceğini anlatıyor. Sitesinde ifşa ettiği gerçeklerle sanal ortamdaki aktivizmi bambaşka bir boyuta taşıyan Assange, kendi deyişiyle "radikal demokrasi"yi vaaz ediyor.

Oradan oraya sayısız taşınmayla geçen çocukluğunda, Assange bir ara bir elektrik dükkanının karşısında oturmuş. Orada bilgisayar programcılığı ve program kırma konusunda ilk bilgileri edinen bu inanılmaz derecede yetenekli çocuk daha sonra matematik ve fizik okumuş. Ve 'hacker'lar dünyasına adım atmış.

O ve arkadaşları çok sayıda bilgisayara girmişler, siteyi çökertmişler. Çökerttikleri sitelerin arasında Amerikan Savunma Bakanlığı'nınkinin de bulunduğu zannediliyor. Ülkesi Avustralya'da adli makamlar bir süre sonra Assange'ın faaliyetlerini tespit etmiş. Hakim karşısına çıkmış ama sembolik bir tazminatla kurtulmuş. Bu olaydan sonra 'hacker'lığa son verip kendine gazetecilik alanında bir kariyer oluşturmuş.

Julian Assange'ı gizemle örülü şöhretine taşıyan dönüm noktası, 2006'da Wikileaks adlı siteyi kurması oldu. Bu site, kendine gelen gizli bilgi ve belgeleri yayınlayarak dünyanın pek çok yerindeki "kirli çamaşırları" ortaya döküyor. Wikileaks'in ortaya çıkardıkları arasında Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da esirlere yapılan muameleye dair kurallar, Kenya'daki yargısız infazlar, Irak'ta sivillerin Amerikan askerleri tarafından öldürülme görüntüleri de yer alıyor.

Kenya'ya dair ifşaatıyla 2009'da Uluslararası Af Örgütü'nden ödül alan Avustralyalı gazeteci-aktivist, geçen Nisan ayında da Iraklı siviller ve bir Reuters fotoğrafçısının ABD askerlerince öldürülmesine dair görüntülerle Irak'ta depreme yol açtı. Pentagon'u zor durumda bırakan görüntülerde askerlerin söz konusu ölümlerle eğlenmelerini ortaya koyan ses kayıtları da vardı.

Assange son olarak Afganistan'a ilişkin gizli belgeleri sitesine koyarak dünya çapında kendinden söz ettirdi.

Ancak Julian Assange ve arkadaşları elbette tüm bunları büyük bir gizlilik içinde yapmak zorunda kalıyor. Yalnızca 5 tam-zamanlı editörü ve 800 gönüllüsü bulunan Wikileaks'in şefi Assange, ülkeden ülkeye dolaşmak zorunda kalıyor (ancak bundan bir rahatsızlık duyduğuna dair herhangi bir emare bulunmuyor). Avustralyalı internet canavarı faaliyetlerini yürütebilmek için kimi zaman Doğu Afrika'da Kenya ve Tanzanya'ya, kimi zaman İzlanda'ya gidiyor.

Yaşı bile belli değil

Geleneksel medyanın yayınladığı dosyalar sonucu tazminat ödemek zorunda kalmak gibi sıkıntılar yaşayabildiğini, internetinse bu konuda avantaj sağladığını belirten Assange'ın yaşı bile tam bilinmiyor. Bir iddiaya göre 37, bir diğerine göre 39 yaşında. Kaç yaşında olduğunu bile söylemeye niyeti yok yeni çağın istihbarat kralının: "P.. kurularını tahmin yürütmek zorunda bırakmayı tercih ediyorum".