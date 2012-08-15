Ekvador, Julian Assange'a sığınma hakkı verdi

Ekvador Devlet başkanı Rafael Correa, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a sığınma hakkı vermeyi kabul etti. Guardian'ın Ekvodar'da bir hukümet yetkilisine dayandırdığı haberine göre, WikiLeaks kurucusu Julian Assange sığınma hakkı verdi.

Wikileaks’in ABD Dışişleri Bakanlığına ait yüzbinlerce belgeyi yayınlamasının ardından Julian Assange, İsveç’te iki kadına tecavüzle suçlanmış bu yüzden de İngiltere’de tutuklanmıştı. İngiltere’nin Assange’yi İsveç’e iade etme kararının ardından Wikileaks’in bir numaralı ismi Ekvator Büyükelçiliğine sığınmıştı. İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından İsveç'e iadesi kararlaştırılan Assange, Ekvador elçiliğine giderek sığınma talebinde bulunmuştu. WikiLeaks kurucusu 19 Haziran'dan beri ülkenin Londra elçiliğinde kalıyordu.

Ekvator’un Dışişleri Bakanı Ricardo Patino ise yaptığı açıklamada Assange’ye iltica hakkı tanındıktan sonra İngiltere’den çıkıp çıkamayacağını Londra idaresinin belirleyeceğini söyledi.