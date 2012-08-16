İngiltere'den Assange'ı tutuklama 'tehdidi'

Londra'daki Ekvador büyükelçiliğine sığınan Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ı tutuklamak için, İngiltere'nin büyükelçiliğe girme tehdidinde bulunduğunu açıklandı.

Ekvador Dışişleri Bakanı Ricardo Patino, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle İsveç'e sınırdışı edilmemek için, geçen Haziran ayında Ekvador Büyükelçiliğine sığınan Assange'ın siyasi iltica başvurusuyla ilgili kararın bugün Türkiye saatiyle 15.00’te kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin diplomatik statüsünü iptal edebileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Assange'ı sınırdışı etmesinin 'yasal bir zorunluluk' olduğu vurgulandı.

Ekvador Dışişleri Bakanı Patino, İngiliz Büyükelçiliği'nden bir görevlinin Ekvador hükümetine bir mektup getirdiğini söyledi.

Patino, "Bugün İngiltere'den Juilan Assange'ı teslim etmememiz durumunda, Londra'daki büyükelçiliğimize girecekleri tehdidinde bulunulan bir mektup aldık. Ekvador, en net ifadelerle bu tehdidi reddediyor" dedi.

Patino bu tehdidin, "demokratik, uygar ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir ülkeye uygun düşmediğini de" ifade etti.



'İngiliz sömürgesi değiliz'



Ricardo Patino, "Bu mektupta dile getirilen yapılırsa, Ekvador bunu kabul edilemez, dostane olmayan bir eylem olarak görecek ve egemenliğimize karşı düşmanca bir hareket olarak değerlendirecek ve bizi yanıt vermeye zorlayacaktır. Biz bir İngiliz sömürgesi değiliz" diye konuştu.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise, "İngiltere'nin Assange'ı sınırdışı etme zorunluluğunu tam olarak yerine getirmeye kararlı olduğunu" söyledi.

İngiltere'deki 1987 tarihli Diplomatik Temsilcilikler yasası, İngiliz topraklarındaki bir diplomatik temsilciliğin bu statüsünü iptal etmesine izin veriyor.

Diplomatik statü iptal edildiği takdirde, İngiliz polisi söz konusu binaya girebiliyor.

Avustralya vatandaşı Assange, iki yıl önce ABD büyükelçiliklerinin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlayarak, Washington'ı öfkelendirmişti.

Assange, İsveç'e sınırdışı edildiği takdirde, daha sonra casuslukla suçlandığı ABD'ye gönderebileceğini ve ölüm cezası alabileceğini söylüyor. (BBC Türkçe)