İngiliz parlamentosunun tamirat faturası: 5 milyar dolar

İngiltere'de parlamento binasının tamiratının 3 milyar sterlini (yaklaşık 4.7 milyar dolar) bulabileceği belirtiliyor. Ünlü Big Ben saat kulesini de barındıran parlamento binası birçok yangına ve sele maruz kalmış olsa da, 1950'li yıllardan bu yana hiç kapsamlı bir bakımdan geçmedi.

Westminster parlamento binasının halka kapalı bölümlerine giren BBC, binanın bodrum katlarında sızıntı yapan eski borulardan, yıllardır hiç dokunulmamış kablolara kadar birçok sorunlu yer olduğunu farketti. Parlamento binasının yıllık bakım-onarım faturası ise ortalama 30 milyon sterlin, yani yaklaşık 47 milyon dolar.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, binanın duvarlarındaki taş yapılar da zaman içerisinde zayıflamış ve yer yer dokunulduğunda dahi ufalanıp aşınan taşlar görmek mümkün. Binanın dış cephesindeki taş işçiliklerinin Londra'daki hava kirliliği nedeniyle tanınmaz hale geldiği de belirtiliyor.

İlk tahminler ikiye katlandı

BBC'ye bilgi veren kaynaklar tüm Westminster'ın tamamen elden geçirilip restore edilmesinin dev bir proje olacağını ifade ediyor ve maliyetin 3 milyar sterline, yani yaklaşık 4,7 milyar dolara ulaşabileceğini söylüyor.

Daha önceki tahminler restorasyonun 2,5 milyar dolar tutacağı yönündeydi. "Westminster'ı restore etmek utanç verici düzeyde maliyetli bir iş olurdu" diyen bir yetkili, henüz konuyla ilgili alınmış bir karar olmadığını da ekliyor.

Ancak restorasyon ve yenileme projesinin başkanı Richard Ware, Westminster'ın artık acilen ele alınması gerektiğini belirtiyor.

"Her geçen gün aleyhimize işliyor. Bina giderek yaşlanıyor. Bizim yenileyebileceğimizden daha hızlı biçimde eskiyor" diyen Ware, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Westminster'ın artık sayılı günleri var. Eğer hemen harekete geçmezsek elimizde fazla seçenek kalmayacak ve politikacılar bir harabenin içinde çalışmak zorunda kalacak."

Restorasyonun nasıl yapılacağına dair ise üç yaklaşım öne çıkıyor:

- İlk seçenek parlamentoyu 5 yıl süreyle başka bir yere taşıyıp restorasyonu gerçekleştirme. Ancak bu planın ciddi bir siyasi muhalefetle karşılaşması olası.

- "Kısmi kapama" yöntemiyle parlamentonun üst ve alt kanatlarını sırayla kapatıp en azından yarısının Westminster'da kalmasını sağlamak bir diğer seçenek. Ancak bunun da restorasyon süresini çok uzatacağı belirtiliyor.

- Parlamento çalışmalarına müdahale etmeden restorasyonu yapmaya çalışmak ise hem 10 yıllar sürecek bir proje anlamına geliyor hem de maliyetleri daha da yukarı çekiyor.

Böyle bir projenin nasıl yapılacağı da önemli olacak. Tarihçi Dan Cruickshank, Westminster'ı "Dünyanın en muhteşem binalarından birisi" olarak tanımlarken, Parlamento'nun Birleşik Krallık kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu da söylüyor ve "Bu iş yapılacaksa doğru düzgün yapılmalı. Tarihi bir binanın 21. yüzyılda nasıl ayakta tutulduğunun en güzel örneği olmalı" diyor.

En yakın tarih 2021

Restorasyonun başlamasından önce bağımsız bir komisyonun kurulacağı ve bu komisyonun tüm restorasyon sürecinin başında olacağı ifade ediliyor.

İlk çalışmaların başlayabileceği en yakın tarih ise 2021 olarak gösteriliyor. 2020 seçimleriyle oluşacak parlamentonun nasıl bir yöntem izleneceği konusundaki kararı vermesi olası. Ancak bu kararın parlamentoda oldukça hararetli tartışmalara neden olacağı şimdiden öngörülebiliyor.