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Ekonomi
Deutsche Welle

İngiliz Lloyds bankası işten çıkarıyor

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Lloyds, eleman azaltımına gidiyor. Banka, hizmetlerini internet ortamına kaydırmayı kararlaştırdı.

28 Ekim 2014 13:42


Lloyds Bankası'ndan yapılan açıklamada, 3 yıllık plan dahilinde yaklaşık 9 bin kişinin işten çıkartılacağı, 150 şubenin de kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, hizmetlerin otomatikleştirilerek internet üzerinden yürütüleceği kaydedildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Antonio Horta-Osorio, "Bankamız dijitalleşme sürecinde müşterilerin taleplerine ayak uyduruyor" dedi.

88 bin kişiyi istihdam eden Lloyds Banking Group'ta alınan karar, iş gücünün yüzde 10'unu kapsıyor.

Finans krizinde zor duruma düşen banka yaklaşık 33 bin kişilik eleman azaltımına gitmiş, faaliyetlerinin devamını sağlamak için hükümet devreye girmek zorunda kalmıştı.

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin rakamlar, bankanın zorlu dönemi atlatmaya başardığını ortaya koyuyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğini 1,3 milyar sterlin zararla kapatan banka, bu yıl aynı dönemde 693 milyon sterlin kâr kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LloydsBankasıKurulu Başkanı Antonio Horta-OsorioLloyds Banking GroupDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

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