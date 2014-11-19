İngiliz mühendisler Ay'a gitmek için para topluyor

İngiltere öncülüğünde oluşturulan bir konsorsiyum 10 yıl içerisinde Ay'a insansız araç indirmeyi planladığını açıkladı. İnternet üzerinden para toplayarak finanse edilmesi planlanan projenin hayata geçmesi için yaklaşık 780 milyon dolar gerekiyor.

BBC Türkçe'de projeye maddi destek verenlerin Ay'a hatıra götürmesine de izin verilecek.

Destekçilerin Ay'a göndermek istedikleri fotoğrafları, mektupları ve DNA örnekleri bir 'zaman kapsülü'ne konup Ay'ın yüzeyine gömülecek.

Projenin bilimsel amacına gelince; Asıl hedef Ay'ın güney kutbunda insanların yaşayabileceği bir uzay üssünün kurulup kurulamayacağını incelemek.

Azalan uzay araştırmaları

Lunar Mission One adlı projeyi geliştiren İngiliz mühendis David Iron, internet üzerinden finansman arayışına girmesini "Çünkü artık hükümetler iddialı uzay projelerine kaynak ayıramıyor" diye açıklıyor.

"Projemize dünyadaki herkes sadece birkaç dolarlık bağış yaparak destek olabilir" diyen Iron, bu projenin hayata geçmesiyle Dünya ve Ay hakkındaki birçok gizemin aydınlatılabileceğini düşünüyor.

İnsanlığın mirası

Lunar Mission One projesinin amacı Ay'da uzay üssü kurulup kurulamayacağını araştırmak.

Proje ekibi ilk aşamada internet üzerinden proje finansmanı sitesi Kickstarter aracılığıyla 1 milyon dolar toplamaya çalışacak.

Bu tutar projenin hazırlık ayağının finansmanında kullanılacak. Gelecek dört yılda ise finansman arayışları devam edecek.

Yaklaşık bir ay önce finansman toplama çalışmalarına başlayan proje ekibi şu ana kadar 232 kişiden toplam 30 bin dolar topladı.

Finansman sağlayanlara vaadedielen zaman kapsüllerini aya göndermek için ise yaklaşık 80 dolarlık bir bağış yapmak gerekiyor.

Ay'a gönderilecek aracın bireysel mesajlar ve DNA örneklerinin yanı sıra insanlık tarihini anlatan büyük bir arşivi de Ay'ın zeminine gömmesi planlanıyor.

Proje ekibinin amacı insanlığın nesli tükense de mirasını bir şekilde yaşatmaya devam etmek.