İngiliz milyarder Branson 120 kilometreyle Felix'e rakip oldu!

Geçtiğimiz günlerde 39 kilometreden fazla yüksekliğe çıkarak stratosferden yeryüzüne yaptığı atlayışla tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen ve rekor kıran hava dalışçısı Felix Baumgartner'a rakip çıktı. Virgin şirketler grubunun kurucusu ve sahibi, çılgın iş adamı Richard Branson, kendi uzay aracıyla 120 kilometrelik yüksekliğe çıkarak oradan atlamak istediğini duyurdu. Kendisine ait blogundan açıklama yapan 62 yaşındaki İngiliz işadamı, “Felix Baumgartner'ın atlayışı gerçekten ilham verici bir andı ve Virgin olarak bizi daha yaratıcı olmaya teşvik etti” diye yazdı.

Daha 2005 yılında şahsına ait “SpaceShipOne” adlı uzay aracı vasıtasıyla 110 kilometrelik bir yükseklikten atlama planları yaptıklarını ancak bu girişimin daha sonra rafa kalktığını söyleyen Branson, şimdi uzay teknolojisinin gelişmesiyle kendileri için yeni bir fırsat doğduğunu ve bu kez ”SpaceShipTwo“ adlı uzay aracıyla Baumgartner'a ait rekoru geliştirmek istediğini söyledi. "Sir" unvanlı işadamı, atlayışın teknik detaylarıyla ilgili bilgi vermedi.

Baumgartner: İmkansız!

Felix Baumgartner ise Branson'un bu girişimini “gülünç” olarak değerlendirdi. New York'ta konuşan rekortmen sporcu “Oraya çıkmanın ve yeniden aşağıya atlamanın ne kadar zor olduğunu tüm dünya gördü. Üç katı bir yükseklikten atlamak kesinlikle imkansız hatta komik” dedi.

Branson pekçok ilki başardı

Branson 1986'da sürat teknesiyle Atlantik Okyanusu'nu en hızlı geçen insan olmuştu. Plakçılık, havacılık, sinema ve kometik gibi onlarca sektörde faaliyet gösteren “Virgin” markasının yönetim kurulu başkanı Richard Branson tüm dünyada markadan daha çok tanınıyor. Maceraperest milyarder, 1986'da “Atlantic Challenger” adlı sürat teknesiyle Atlantik Okyanusu'nu en hızlı geçen insan olmuş, 1987'de Atlantik Okyanusu'nu bu kez sıcak hava balonuyla geçmişti.

1991'de yine sıcak hava balonuyla Japonya'dan Kanada'ya ulaşan ilk insan olan Branson'ın önümüzdeki yıl hayata geçecek olan projesi uzaya ticari uçuşlar başlatmak.

Branson'un hedefleri arasında “Virgin Oceanic” adı verilen proje çerçevesinde geliştirilen denizaltıyla okyanusların en derin noktasına inmek ve turistik denizaltı seyahatleri düzenlemek de yer alıyor. (Deutsche Welle)