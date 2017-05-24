İngiliz basını Manchester saldırısını düzenleyen IŞİD'linin fotoğrafını paylaştı

İngiltere tarihinin en büyük terör saldırılarından birine sahne oldu. Manchester kentinde önceki gece Amerikalı popçu Ariana Grande’nin performansının sona erdiği sırada patlama yaşandı. Aralarında çocukların da olduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın ev yapımı bombayı patlattığını, kendisinin de öldüğünü açıkladı. IŞİD'in üstlendiği saldırıyı Libya asıllı Salman Abadi’nin (22) düzenlediği belirtildi. Eylem Paris-Bataclan, Florida’da gece kulübü ve İstanbul’daki Reina saldırılarını hatırlattı. İngiliz basını saldırıyı gerçekleştiren Abadi'nin fotoğrafını yayınladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yerel saatle 22.33’de yaşanan saldırıda aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaşamını yitirdi. 59 kişi de yaralandı. Durumu ciddi olan yaşları 16’nın altında 12 çocuk hastanede tedavi altına alındı. Eylem sırasında salonda yaklaşık 21 bin izleyici vardı. Bu olay, 7 Temmuz 2005’te Londra Metrosu’na yapılan ve 52 kişinin öldüğü El Kaide’nin üstlendiği eylemden sonra İngiltere’de can kaybı yaşanan en büyük terör saldırısı oldu.

Zanlı Salman Abedi kim?

İngiltere polisi, Manchester Arena, 22 kişinin öldüğü intihar saldırısı zanlısının 22 yaşındaki Salman Ramadan Abedi olduğunu duyurdu.

BBC'nin elde ettiği bilgilere göre Abedi, 31 Aralık 1994'te Manchester'da doğdu. Ailesinin Libya kökenli olduğuna inanılıyor.

BBC muhabiri Daniel Sandford, ailenin Libya'da Muammer Kaddafi rejiminden kaçıp İngiltere'ye göç ettiklerini söylüyor.

Abedi'nin Londra'da doğan bir ağabeyi ve Manchester'da doğan bir erkek kardeşi ile bir kız kardeşi var.

BBC'nin ulaştığı kaynaklara göre zanlının annesi ile babası Libya'ya geri döndü.

Abedi, Manchester United futbol takımı taraftarıydı. Manchester'da eğitim aldı ve bir fırında çalıştı. Salford Üniversitesi, Abedi'nin öğrencileri olduğunu teyit etti.

Zanlının kısa bir süre önce İngiltere dışına seyahat ettiği düşünülüyor.

Abedi'nin ailesi, Manchester'da birkaç farklı adreste yaşadı. Polisin arama yaptığı Fallowfield'da Elsmore caddesi ile Whalley Range'deki evler de ailenin daha önce yaşadığı adresler arasında.

Manchester, İngiltere'de Libyalıların yoğun yaşadığı şehirlerden biri. Komşuları, ailenin yılın belli dönemlerinde evlerine Libya bayrağı astıklarını söylüyor.

BBC editörü Mark Easton'a göre, polisin baskın yaptığı bölge son birkaç yıldır, Suriye ve Libya ile bağlantılı radikal İslamcıların ağırlık olarak yaşadığı yer olarak biliniyordu.

Didsbury Camii olarak da bilinen Manchester İslam Merkezi yöneticisi Fawaz Haffar, Press Association haber ajansına açıklamasında Abedi'nin camiiye gelmiş olabileceğini ifade ediyor.

Haffar, Abedi'nin babasının camiide müezzinlik yaptığını, ağabeyinin de gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Polisle irtibatta olan Haffar camiiyi, ılımlı, modern, liberal bir camii olarak tanımladı.

Manchester'da yaşayan bir Libyalı, Guardian gazetesine açıklamasında zanlıyla ilgili şunları söyledi:

"Salman mı? Çok şaşırdım. Çok sessiz biriydi, bana karşı çok saygılıydı. Ağabeyi İsmail dışadönük biri ama Salman çok sessizdi. Bunu yapacak biri değil."

Gazeteye konuşan Libyalı, Abedi'nin babasının 'Ebu İsmail' olarak bilindiğini ve sesi çok güzel olduğu için müezzinlik yaptığını, oğullarının da 'Kuran'ı ezbere bildiklerini' söyledi. Babasıyla ilgili de "Ebu İsmail öfkeden çılgına dönecek. Cihatçı ideolojiye zıttı. IŞİD cihat bile değil, suç. Ailesi yıkılacak" dedi.

Manchester İslam Merkezi'nin önde gelen üyelerinden Mohammed Saeed ise 'bir vaazda, IŞİD ve Libya'daki Ensar el Şeria'yı eleştirdiği için Salman Abedi'nin kendisine öfkelendiğini' söyledi.

Guardian gazetesi, Manchester'da 'teröre finans sağlamak ve terör eylemi hazırlığında olmak' suçlamalarıyla hapis cezasına çarptırılan 24 yaşındaki Abdalraouf Abdallah ile Abedi'nin birbirini tanıdığını' yazdı.

Abdallah'ın, Suriye'ye savaşmaya gitmek isteyenlere de yardım ettiği bildiriliyor. Guardian'a konuşan bir aile yakını ise bu tanışıklığın olağan olduğunu ifade edip "Manchester'da yaşan tüm Libyalılar birbirini tanır" dedi.

Manchester Emniyeti, önceliklerinin Abedi'nin tek başına mı yoksa daha geniş bir örgüt içinde mi hareket ettiğinin belirlenmesi olduğunu söylüyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi ancak polis, zanlının IŞİD'le bağlantısını kanıtlayan herhangi bir delile henüz ulaşamadı.

Olayla ilgili 23 yaşında bir erkek şüpheli de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"Şarkı bitti ve patlama oldu"

İngiliz Independent gazetesine konuşan bir görgü tanığı, “Son şarkısını bitirdi ve büyük bir patlama sesi duyduk. Tek hatırladığım herkesin koşarak kaçtığıydı. İnsanlar kan içindeydi. Korkutucuydu” diye anlattı.

"Metal ve cıvatalarla doluydu"

Reuters ajansı olayla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberinde saldırganın patlayıcılarının metal parçaları ve cıvatalarla dolu olduğunu söyledi. Manchester polis müdürü Ian Hopkins, “Şu aşamada gece yapılan saldırının bir erkek saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz.

Önceliğimiz tek başına mı yoksa örgütlü olarak mı yaptığını belirlemektir” dedi. Hopkins, “Saldırganın konser alanında öldüğünü teyit edebilirim” dedi. Reuters’a konuşan Amerikalı yetkililer, saldırganın Libya asıllı İngiliz Salman Abadi (22) olduğunu kaydetti.

"Cobra toplandı"

İngiltere Başbakanı Theresa May hükümetin acil durum “Cobra” komitesi toplantısına da başkanlık etti. Kraliçe 2’nci Elizabeth de kurbanlara taziyelerini iletti. Ayrıca polis ve acil müdahale ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür eden Kraliçe, Manchester halkını da “Bu barbar eyleme insanlık ve merhametle cevap verdikleri” için takdir etti.

IŞİD üstlendi

Reuters ajansı, IŞİD'in sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden saldırıyı üstlendiğini duyurdu. ‘Owys663’ adlı bir Twitter kullanıcısı da patlamadan saatler önce 18.32’de attığı Tweet’te, konserin yapıldığı ‘Manchester Arena’ etiketini “IŞİD” etiketiyle birlikte kullanıp tehdit mesajı paylaşmıştı. Terör örgütü DEAŞ’ın genelde “yalnız kurt” olarak bilinen ve tek başına gerçekleştirilen saldırıları daha sonra üstlendiği de biliniyor.

Şarkıcı ile fotoğrafını paylaşmıştı

- Manchester Arena saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı. Kimliği açıklanan ilk kurban, Lancashire kentinden 18 yaşındaki üniversite öncesi Georgina Callander. Genç kız, konser öncesinde iki yıl önce Ariana Grande ile çektirdiği fotoğrafını, Instagram’dan “Yarın seni göreceğim için çok heyecanlıyım” notuyla paylaşmıştı.

- Konsere annesi ve ablasıyla giden 8 yaşındaki Rose Roussos da hayatını kaybedenler arasında. Annesi ile ablası hastanede tedavi altında. Minik Rose’un ölümü Lancashire bölgesinde yaşayan ailesini ve arkadaşlarını yıkıma uğrattı.

- Manchester City direktörü Pep Guardiola’nın eşi Cristiana Serra ile kızları Valentina ve Maria’nın da konserde olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı kılpayı atlattılar.

- Eylem güvenlik alarmına neden oldu. Katedral Bahçeleri’nde kontrollü bir patlama gerçekleştirildi. Bir AVM ise şüpheli durum nedeniyle tahliye edildi.

Ariana Grande: Kalbim parçalandı

Şarkıcı Ariana Grande Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kalbim parçalandı. Çok çok üzgünüm. Söyleyecek birşey bulamıyorum” dedi.

Ariana, Nickelodeon TV dizilerinde kariyeri parlamış bir çocuk yıldız. 2016’dan bu yana ‘Dangerous Woman’ (Tehlikeli Kadın) albümü çerçevesinde uluslararası turne düzenliyor. Hayran kitlesi de büyük oranda liseli gençlerden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İngiltere'nin yanındayız

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada saldırıyı şiddetle kınadığını belirtirken “İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere’nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim” dedi. Cumhurbaşkanı, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce saldırıyı kınadı, terörle mücadelede dayanışma mesajı verdi.

Trump: Zavallılar

- ABD Başkanı Donald Trump, dün Filistin lideri Mahmud Abbas ile Beytüllehem’de düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında, saldırıyı kınadı. Trump, “Çok sayıda genç, güzel ve masum insan, hayatın tadını çıkarırken şeytani zavallılar tarafından öldürüldü. Onlara canavar demeyeceğim. Çünkü bu benzetme onların hoşuna gidecektir. Onlar bunun güzel bir isim olduğunu düşünür” dedi.

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: “Kalbim, gençler ve Manchester’daki barbarca saldırıdan etkilenenlerle beraber. NATO, terörle mücadelede İngiltere ile beraber.”

- AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker: “Bugün sizinle yas tutuyoruz. Yarın da yaşam tarzımızı yok etmeye çalışanlara karşı mücadele etmek için yan yana çalışacağız.”