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Spor

UEFA'dan Manchester saldırısı için saygı duruşu kararı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester saldırısında yaşamını yitirenler için saygı duruşu düzenlenecek

24 Mayıs 2017 01:16

UEFA, İngiltere'nin Manchester kentinde dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için yarın oynanacak Avrupa Ligi finali öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de  oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin açılış töreni, dün Manchester'da gerçekleşen  ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle kısaltılacak.
 
Ajax ile Manchester United kulüplerinin karşılaşacağı final maçı  öncesinde, saldırıda yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda  bulunulacak.

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