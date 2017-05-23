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Dünya

Manchester'daki saldırıda hayatını kaybeden iki çocuğun kimliği belli oldu

Ailesinin Twitter'dan kampana başlattığı 8 yaşındaki Saffie Rose Roussos'un yaşamını yitirdiği belirlendi

23 Mayıs 2017 21:56

İngiltere'nin Manchester kentindeki saldırıda kayıp olduğu için ailesinin sosyal medya kampanyası başlattığı 8 yaşındaki Saffie Rose Roussos'un saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi.

Manchester  Arena’ya düzenlenen saldırının ardından 8 yaşındaki kızın ailesi Twitter hesabından arama çalışmalarına başlamış, binlerce Twitter kullanıcısı Roussos'un fotoğrafını paylaşarak kızın bulunmasına yardım etmeye çalışmıştı.

İngiliz polisinin yaptığı açıklamada ölenler arasında İngiltere'nin kuzeyindeki Presnton kenti yakınlarından gelen 8 yaşındaki kız çocuğunun da yer aldığını duyurdu.

İngiltere'deki terör saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan ilk isim 16 yaşındaki Georgina Callender olmuştu. Callender, pop yıldızı Grande'nin iki sene önceki konserine de giderek, ünlü yıldızla fotoğraf çektirmişti. Evening Standart gazetesine konuşan Callander'in yakın bir arkadaşı, patlamada yaralanan kızın aldığı yaralar nedeniyle hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

 

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