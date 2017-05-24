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Dünya

Manchester'da üniversitede bomba paniği

Manchester’daki Salford Üniversitesi'nde şüpheli paket alarmı verilerek, binalar boşaltıldı

24 Mayıs 2017 01:15

Salford Üniversitesinde şüpheli paket İngiliz polisini harekete geçirdi. Polis, üniversite binasına boşalttı. Salford Üniversitesi, Twitter hesabından şüpheli paketin bulunduğunu doğrularken, Peel Park kampüsündeki 3 binanın da boşaltığını bildirdi.

 

“Arama çalışmaları devam ediyor”

 

Salford Üniversitesi resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin, "Peel Park kampüsündeki, New Adelphi, Lady Hale ve Clifford Whitworth kütüphaneleri boşaltıldı. Polis arama çalışmalarına devam ediyor. Bilgi sahibi olduğumuzda öğrencilerimizle paylaşacağız.

Öğrencilerimize göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz" açıklaması yapıldı.

 

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