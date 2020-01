Independent, Dündar ve Gül davasında gizlilik kararını 'maskaralık' başlığıyla duyurdu

MİT TIR'larıyla ilgili görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle "siyasi ve askeri casusluk", "devletin gizli bilgilerini temin etme yayımlama" ve "hükümeti devirmeye teşebbüs, terör örgütüne yardım"la suçlanan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün önceki görülen davası, dünya basınında da geniş yer aldı. İngiltere’nin en saygın gazetelerinden The Independent, son baskısında, duruşmaya gizlilik kararı getirilmesini İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Emma Sinclair Webb'in yorumunu "Adaletin maskaralığı" başlığa taşıyarak duyurdu.

Independent'ın, haberinde "İki Türk gazetecinin casusluktan sanık olduğu mahkemede yargıcın kapalı kapılar ardında verdiği karar, adaletin gülünç duruma düşmesidir. İfadeleri yer aldı.



Guardian: Casuslukla suçlanan Türk gazeteciler gizli duruşmayla karşılaştı



Gizlilik kararı, The Guardian'da da yer aldı. Haberi, "Mahkeme, yüksek profilli Türk gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşmasının kapalı kapılar ardında yapılmasına hükmetti" diye duyuran Guardian da, mahkeme kararını "maskaralık" olarak değerlendirdi.