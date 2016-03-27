T24 LogoT24 Logo
Gündem

Independent, Dündar ve Gül davasında gizlilik kararını 'maskaralık' başlığıyla duyurdu

Independent ve Guardian, Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşmasına geniş yer ayırdı

27 Mart 2016 14:00

MİT TIR'larıyla ilgili görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle "siyasi ve askeri casusluk", "devletin gizli bilgilerini temin etme yayımlama" ve "hükümeti devirmeye teşebbüs, terör örgütüne yardım"la suçlanan Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün önceki görülen davası, dünya basınında da geniş yer aldı. İngiltere’nin en saygın gazetelerinden The Independent, son baskısında, duruşmaya gizlilik kararı getirilmesini İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Emma Sinclair Webb'in yorumunu  "Adaletin maskaralığı" başlığa taşıyarak duyurdu. 

Independent'ın, haberinde "İki Türk gazetecinin casusluktan sanık olduğu mahkemede yargıcın kapalı kapılar ardında verdiği karar, adaletin gülünç duruma düşmesidir. İfadeleri yer aldı. 


Guardian: Casuslukla suçlanan Türk gazeteciler gizli duruşmayla karşılaştı


Gizlilik kararı, The Guardian'da da yer aldı. Haberi, "Mahkeme, yüksek profilli Türk gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşmasının kapalı kapılar ardında yapılmasına hükmetti" diye duyuran Guardian da, mahkeme kararını "maskaralık" olarak değerlendirdi.
 

ETİKETLER

can dündarerdem gülmaskaralıkindependentguardianhaber

İlgili Haberler

Can Dündar ve Erdem Gül davası 1 Nisan'a ertelendi

Milletvekillerinin duruşma salonundan çıkmaması üzerine mahkeme heyeti suç duyurusunda bulundu

Can Dündar: 1 Nisan'da bir şaka yapmayacaklarını umuyoruz ama biz bazı şakalar hazırlıyoruz

Can Dündar, duruşmanın ertelenmesiyle ilgili konuştu

Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşmasını izleyenler diplomatların arasında Alman büyükelçi de vardı

Erdoğan, duruşmayı izleyen diplomatlara "Siz kimsiniz ya?" diyerek tepki göstermişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24