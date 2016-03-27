Can Dündar ve Erdem Gül'ün duruşmasını izleyenler diplomatların arasında Alman büyükelçi de vardı

MİT TIR'ları haberlerine ait görüntüleri haberleştirmeleri nedeniyle yargılana Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün Çağlayan Adliyesi’ndeki önce gün görülen duruşmasını sadece başkonsolosların değil, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın da izlediği ortaya çıktı. Erdmann, yabancı diplomatların çektiği selfie fotoğrafta da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT TIR’ları haberleri nedeniyle yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün duruşmasına katılan yabancı ülke temsilcilerine sert tepki göstererek “Siz kimsiniz ya? Burası Türkiye. Konsolosluk binası veya sınırları çevresinde hareket edebilirsin, diğerleri izne tabi” demişti.

Erdoğan, şunları söylemişti:

İşte dün (önceki gün) malum bir gazetecinin mahkemesi vardı. Bu yargılamaya katılanların durumu çok önemli. İstanbul’daki konsoloslar mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya? Sizin ne işiniz var orada? Yani diplomasinin de bir edebi var, adabı var. Burası senin ülken değil. Burası Türkiye. Sen konsolosluk binası veya konsolosluk sınırları çevresinde hareket edebilirsin, diğerleri izne tabi. Bunlar kalkıp bu ülkenin içerisinde bir gövde gösterisini yapabilecek kadar haddi tecavüz edebiliyor. Değerli arkadaşlar, oynanan oyunun tarzını göstermesi bakımından bu çok önemli.

Büyükelçi de izledi

Can Dündar ve Erdem Gül’ün Çağlayan Adliyesi’ndeki önce gün görülen duruşmasını sadece başkonsolosların değil, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın da izlediği ortaya çıktı. Erdmann, yabancı diplomatların çektiği selfie fotoğrafta da yer aldı. Bu arada Fransa Başkonsolosluğu’nun Facebook hesabında, Dündar ve Gül’ün duruşmasına katılan diplomatların çektirdiği selfie paylaşıldı ve temsil edilen ülkeler şöyle sıralandı: Hollanda, İngiltere, İtalya, Belçika, Avustralya, İsveç, Polonya, İsviçre, Almanya, Finlandiya, ABD ve Kanada.