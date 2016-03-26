Erdoğan'dan Dündar ve Gül duruşmasına giden konsoloslara: Siz kimsiniz, ne işiniz var orada!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT TIR'ları davasında dün hâkim karşısına çıkan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e destek için duruşmaya giden başkonsoloslara tepki gösterdi. "Diplomasinin de bir edebi, adabı var. Burası senin ülken değil burası Türkiye" diyen Erdoğan, "Siz kimsiniz sizin ne işiniz var orada" ifadesini kullandı.

Dünkü duruşmayı İngiltere Başkonsolosu Leigh Turner, Fransa Başkonsolosu Muriel Myriam Domenach, Almanya Parlamentosundan Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Almanya Büyükelçisi, İtalya ve Hollanda başkonsolosları takip etti.

Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dünyaya yayılmanın hiçbir kötü tarafı yok. İnsanlar hep aynı yerde yaşamını sürdürselerdi medeniyetler de ortaya çıkmazdı. Avrupa'da yaşayan birinin kökleri Asya'dan, Amerika'da yaşayan birinin kökleri Afrika'dan çıkabiliyor.

"Çağdaş Alperenler" benzetmesi

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik yapan bu topraklarda hepsinden miraslar kalmıştır. Her dönemde insanların dünyaya yayılmalarındaki en önemli sebeplerden biri, rızık arayışıdır. Bugün de gerek bizim gerekse başkalarının toplumlardan insanlar aynı gayeyle dünyaya yayılıyor. Yatırım için yurt dışına giden Türk müteşebbis sayısı son 13 yılda ciddi rakamlara ulaştı.

Bugün gittiğimiz her ülkede, çok büyük şirketlerimizin yanında önemli başarılara imza atan kardeşlerimizin varlığını memnuniyetle görüyoruz. Çağdaş Alperenler sıfatını sizlerin de hak ettiğine inanıyorum. Sizler bulunduğunuz yerlerde hayat biçiminizle ülkemizin ve milletimizin birer temsilcisi olduğunuzu asla unutmamalısınız. Her birinize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bizim için kazanç da kariyer de ancak kendi değerlerimizle birlikte anlamlıdır. Ecdadımız Orta Asya'yı terk edeli 1000 yıl oldu fakat biz oraya hala ata toprağı diyoruz. Ne kadar ayrı kalmış da olsak oradaki kardeşlerimizle aramızdaki gönül bağını hiç bir zaman koparmadık. Bizim geçmişimizde asla sömürgecilik lekesi olmadığı gibi biz millet olarak bu psikolojiye de tahammül edemeyiz. Dünya üzerinde sömürgeciliğe alışan toplumları gördükçe üzülüyoruz. Yurtdışındaki en büyük desteğiniz Türkiye'dir, Türkiye'nin uluslararası itibarıdır.

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız 2 seçime ve patlamalara rağmen yüzde 4 oranında büyüme kat ettik. Türkiye OECD ülkeleri arasında en fazla büyüyen ikinci ülke. Olayı farklı yerlere çekmek isteyenler olacaktır fakat biz işimize bakacağız. Otomobil satışında geçen sene rekor kırıldı ve bu artış devam edecek. Bunlar refahın göstergesidir. Bütçe performansımız 23 AB ülkesinden daha iyi konumdadır. Ne terör ne bölgesel sorunlar 2023 hedeflerimizin hayata geçmesine engel olamayacaklar bunun böyle bilinmesini istiyorum.

"Bir takım sözde akademisyenin

ilimden nasibi yoktur"

Biz ne zaman Yeni Türkiye dedik, iste o zaman akılla mantıkla izah edilemeyecek bir sürü sorunu önümüze bulduk. Türkiye'nin Güneydoğusunda yaşanan kalkışmanın akılla izah edilecek bir yolu var mı? Bunlara methiyeler düzenleyen bir takım sözde akademisyenin, ilimden nasibi yoktur. DAEŞ bahanesiyle oynanan oyunlardaki hedefleri görmemek için kör olmak lazım. Türkiye'yi 1959 yılından beri AB kapısında beklettiklerini görünce meselenin kriterler olmadığını gayet iyi anlıyoruz.

"Siz kimsiniz, ne işiniz var orada!"

Dün malum gazetecinin mahkemesine İstanbul'daki konsoloslar geliyor. Diplomasinin de bir edebi var; burası senin ülken değil burası Türkiye. Sizin ne işiniz var siz kimsiniz. Burası senin ülken değil, burası Türkiye. Sen konsolosluk binası içinde hareket edebilirsin gerizi izne tabidir. Yarım milyon insanı katleden bir zalime karşı bir halkın nasıl yalnız bırakıldığına hep birlikte şahit oluyoruz."