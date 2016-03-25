Can Dündar ve Erdem Gül’ün duruşmasını kimler izledi?

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün MİT TIR'ları davası için hakim karşısına çıktı. Aralarında gazeteciler Hasan Cemal, Mete Çubukçu, Ceyda Karan, Fatih Polat, Gökhan Durmuş, Ceren Sözeri ile yabancı basın örgütlerinden birçok gazeteci izlemek için adliyede bulundu. İngiltere Başkonsolosu Leigh Turner ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Muriel Myriam Domenach da davaya destek için adliyede yer aldı..

Almanya Parlamentosundan Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Diyarbakır Baro Başkanvekili Ahmet Özmen de Çağlayan Adliyesi’ndeydi.

Almanya Büyükelçisi, İtalya, Hollanda başkonsolosları davayı takip ediyor. CHP'den İlhan Cihaner, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Ali Haydar Hakverdi, HDP'den Garo Paylan, Filiz Kerestecioğlu, Meral Danış Beştaş, EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, Sanatçı Ferhat Tunç davayı takip edenler arasında yerini aldı.

Duruşmaya Özgürlükçü Hukukçular Derneği’den (ÖHD) Bülent Çoban, Ömer Güneş, Züleyha Gülüm, Mustafa Eraslan, Erdi Meço da katıldı.

Ne olmuştu?



Gazeteciler Dündar ve Gül, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan görüntüleri yayımlamaları nedeniyle tutuklanmıştı. İki gazetecinin tutuklanma gerekçesi "Silahlı terör örgütü üyeliği, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak." Tutuklama kararı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce verildi. Can Dündar ve Erdem Gül'ün yaptığı 3 tahliye talebi de reddedildi. Anayasa Mahkemesi, iki gazetecinin tutukluluklarının 91. gününde hak ihlali kararı vermişti.

92 gün tutuklu kalan gazetecilerin Anayasa Mahkemesi kararıyla serbest kaldıkları davanın ilk duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Davayı yerli ve yabancı çok sayıda sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve siyasetçi de izleyecek.



Duruşmaya 2 gün kala savcı değişikliği



Dündar ve Gül’ün avukatlarını kaygılandıran bir gelişme ise savcı değişikliği oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmaya 2 gün kala, Savcı İrfan Fidan’ı davadan alıp Yerine Evliya Çalışkan’ı görevlendirdi. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 15 gün önce mahkemeye dört yeni hakim atandığını, AYM kararını aşmak için de duruşmaya yeni delil sunulmuş gibi davranıldığını belirterek, “Bu tezgahı kabulleneceğimizi zannedenler duruşmayı beklesin,” dedi.



Edebiyatçılardan Davutoğlu’na mektup



İMC TV'nin haberine göre, dünya edebiyatının önde gelen isimleri Başbakan Ahmet Davutoğlu’na açık mektup yazdı. Monica Ali, Margaret Atwood dahil 100’ü aşkın yazar, The Guardıan gazetesinde yayınlanan mektupta, davanın düşürülmesi ve basın-ifade özgürlüğüne dönük ihlallere son verilmesi istendi.



Suçlamalar



Dündar ve Gül için, “casusluk”, “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör örgütüne yardım etme” suçlarından ayrı ayrı bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.