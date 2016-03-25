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Can Dündar: 1 Nisan'da bir şaka yapmayacaklarını umuyoruz ama biz bazı şakalar hazırlıyoruz

Can Dündar, duruşmanın ertelenmesiyle ilgili konuştu

25 Mart 2016 18:33

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanıp 92 gün hapishanede kaldıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali var' kararıyla tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün yargılandıkları dava, milletvekillerinin kapalı görülmesine karar verilen duruşmayı izlemek istemeleri nedeniyle 1 Nisan'a ertelendi. Duruşmanın ertelenmesinin ardından mahkeme salonu çıkışında konuşan Can Dündar, "1 Nisan'ı hiç bu kadar hevesle beklememiştik, bir şaka yapmayacakalarını umuyoruz ama biz bazı şakalar hazırlıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün MİT TIR'ları davası için hâkim karşısına çıktı. Davanın kapalı görülmesine karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekillerinin duruşma salonunu terk etmeyi reddetmesi üzerine davayı 1 Nisan'a erteledi. Milletvekilleri hakkında yasal işlem yapılması kararlaştırıldı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve MİT'in davaya müdahil olması kabul edildi.

Adana’da mühimmat yüklü MİT TIR’larının durdurulması ile ilgili haberleri nedeniyle 92 gün tutuklu kalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül gazetecilik faaliyetleri nedeniyle bugün hâkim karşısına çıktı. Davanın ilk duruşmasında mahkeme iki konuda karar verdi. 

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