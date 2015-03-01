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Londralı üç kızın İstanbul'da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kızların, Bayrampaşa'daki bir otobüs şirketinin durağında 18 saat bekledikleri görülüyor

01 Mart 2015 21:49

IŞİD’e katılmak için Londra’daki evlerinden bir sabah çıkan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan üç İngiliz kızın İstanbul’da güvenlik kamerası tarafından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

İngiltere’nin peşine düştüğü Shamima Begum, Amira Abase ve Kadiza Sultana’ya ait, BBC tarafından yayınlanan yeni görüntülerde kızların, Bayrampaşa'daki bir otobüs şirketinin durağında 18 saat bekledikleri görülüyor.

İngiliz polisi 15 ve 16 yaşlarındaki kızların sınırda IŞİD militanlarıyla buluşarak buradan Suriye'ye geçiş yaptıklarına inanıyor.

18 Şubat'ta çekilen görüntülerde İngiliz kızların ellerinde bavullarıyla Urfa'ya hareket eden bir otobüse bindikleri anlaşılıyor.

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