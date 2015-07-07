ING Bank’tan HSBC için 75 kuruşluk teklif

HSBC Türkiye’yi satın almak üzere görüşmelere devam eden ING Bank’ın hisse başına 75 kuruş teklif verdiği öğrenildi. Defter değerinin altında satılması beklenen banka için nihai fiyatın müzakereler sonucunda netleşmesi bekleniyor.

Hürriyet’te yer alan haber göre; 3 milyar TL’nin (1.1 milyar dolar) biraz üstünde öz kaynak büyüklüğü olan HSBC Türkiye’nin anlaşmada farklı koşullar gündeme gelmemesi durumunda satış fiyatının 2.25 milyar TL (yaklaşık 850 milyon dolar) olacağı tahmin ediliyor.

HSBC’nin global olarak başlattığı ikinci yeniden yapılanma programı kapsamında Türkiye’deki biriminin satış sürecinde son dönemece girildi. Bu süreçte ilgili bankalar arasından Hollanda merkezli ING Grubun 9 Haziran’da verdiği teklifle öne çıktığı, anlaşmanın çok yakında sağlanabileceği belirtiliyor.

HSBC’nin global faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, HSBC Türkiye’nin geçen yılki zararı 64 milyon dolar oldu. Aynı dönemde bireysel bankacılık tarafındaki zararı 155 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, HSBC’nin 2014 Mart ayında 316 olan şube sayısı 2015 Mart itibariyle 291’e gerilerken, aynı dönemde 5 bin 967 olan personel sayısı da 5 bin 536’ya indi. Türkiye pazarına 2007 yılında Oyakbank’ı satın alarak giren ING ise, 2015 Mart itibariyle toplam 319 şube ile faaliyet gösteriyor.

Geçen hafta Reuters’ın, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir haberde, HSBC’nin görüşmelerini tek bankaya indirdiğini ve bu bankanın ING olduğu bilgisi yer almıştı. HSBC Türkiye ile ING’nin yanı sıra Bahreyn merkezli Arab Banking Corporation (ABC) ve Fransa merkezli BNP Paribas’nın bağlayıcı olmayan teklif verdikleri bilgisi daha önce kamuoyuna yansımıştı.

ING üzerindeki blokaj Mayıs’ta kalkmıştı

HSBC’nin Türkiye birimini alması durumunda 2008 yılında Hollanda hükümetinden yardım almak zorunda kalan ING için bir geri dönüş niteliğinde olacak. AB kuralları devlet desteği alan bankaların bazı varlıklarını satmasını gerektirirken ve yeni satın almalar yapmasını da engelliyordu. ING üzerindeki bu blokaj Mayıs ayında kalkmıştı. ING CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Ralph Hamers analistlere yaptığı açıklamada, halen faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki varlıklarını satın almalar yoluyla artırmak istediklerini söylemişti.

1990 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve 2001 yılında Demirbank’ı 350 milyon dolara satın alarak faaliyetlerini büyüten HSBC Grubu CEO’su Stuart Gulliver, geçen şubat ayında Brezilya, Türkiye, Meksika ve ABD pazarlarından çıkış ihtimalinin değerlendirildiğini açıklamıştı.

FT: Türkiye’de yeni konsolidasyonlar devam edecek

Bu arada Financial Times gazetesi de dün ING Bank-HSBC müzakerelerine ilişkin bir haber yayınladı. Son dönemde kredi kartlarına yönelik önlemler ve bankaların aldığı ücret ve komisyonlara ilişkin önlemlerin Türk bankacılık sektöründe kârların düşmesine yol açtığına dikkat çekilen haberde, HSBC Türkiye’nin 1.1 milyar dolarlık defter değerinin altında satılmasının beklendiği ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca ING Bank’ın HSBC’yi alması durumunda Türkiye’deki operasyonlarının iki katına çıkacağı öngörüsünde de bulundu.

Financial Times, haberinde Türk bankacılık sektöründe önümüzdeki dönemde konsolidasyonun devam edeceği yorumu da yapılırken, Yunanlı National Bank of Greece’nin (NBG) iştiraki Finansbank’ın da satışının gündeme geleceği bilgisini paylaştı. Aralarında Qatar National Bank’ın da olduğu bazı bankaların Finansbank ile ilgilenebilecekleri belirtildi.