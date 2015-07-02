HSBC Türkiye için üç bankadan teklif

Mayıs ayının başında Türkiye'deki faaliyetlerine son verme kararı alan HSBC için üç bankanın teklifte bulunduğu belirtildi. HSBC, maliyetleri düşürmek ve yavaşlayan performansı yeniden canlandırabilmek için Türkiye ve Brezilya'dan çıkma kararı almıştı.

Bloomberg'in haberine göre banka için ING, BNP ve Bahreyn'den Bank ABC teklifte bulundu. Satışa aracılık etmesi için Citigroup ile anlaştığı ifade edilen HSBC'nin, satış için kendi danışmanlarını kullanma konusunda başarısız olduğu öğrenildi. Teklifte bulunan bankalar ve HSBC ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

HSBC'nin, Mayıs ayının başında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Brezilya, Meksika ve ABD gibi ülkelerden çıkmayı planladığı ortaya çıkmıştı.

HSBC CEO'su Stuart Gulliver geçtiğimiz Şubat sonunda yaptığı açıklamada, bankanın Türkiye, Brezilya, Meksika ve ABD'de sorunlu devam eden faaliyetlerinin düzeltilmesi için 1-2 yıl süre tanıdığını aksi takdirde daha sert önlemler alacaklarını açıklamıştı.

Gulliver'in Türkiye'den çıkmak için duyurduğu 1-2 yıllık süreye rağmen, HSBC Mayıs ayında Banka'yı satacaklarını duyurmuştu.