T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

HSBC’yi alacaklar arasında ibre ING’ye döndü

Türkiye dahil dört ülkedeki sorunlu operasyonları konusunda adım atmak isteyen HSBC'nin satışında sona yaklaşıldı

02 Temmuz 2015 21:06

Türkiye'den çıkma kararı alan HSBC’yi satın almak için Hollandalı ING Bank ön plana çıktı.

Türkiye dahil dört ülkedeki sorunlu operasyonları konusunda adım atmak isteyen HSBC'nin Türkiye biriminin satışında son dönemece girildi.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, HSBC'nin görüşmelerini tek bankaya indirdiği ve bu bankanın ING olduğu kaydedildi. Banka için ING, BNP ve Bahreyn'den Bank ABC teklifte bulunmuştu. Kaynaklar, ABC'nin bağlayıcı teklif vermediğini söylediler.

Türkiye bankacılık sektörünün aktif büyüklük açısından 33,8 milyar TL ile en büyük 12. bankası konumunda olan HSBC, Türkiye'de 298 şube ve 5.659 çalışanla hizmet veriyordu.

HSBC'yi satın alması gündemde olan Hollanda merkezli ING Bank ise OyakBank'ı satın alarak Türkiye'ye girmişti.

ETİKETLER

hsbcingbnpabcteklifsatışhollandabankaoyakbankaktif büyüklük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24