HSBC’yi alacaklar arasında ibre ING’ye döndü

Türkiye'den çıkma kararı alan HSBC’yi satın almak için Hollandalı ING Bank ön plana çıktı.

Türkiye dahil dört ülkedeki sorunlu operasyonları konusunda adım atmak isteyen HSBC'nin Türkiye biriminin satışında son dönemece girildi.

Konu hakkında bilgi sahibi üç kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, HSBC'nin görüşmelerini tek bankaya indirdiği ve bu bankanın ING olduğu kaydedildi. Banka için ING, BNP ve Bahreyn'den Bank ABC teklifte bulunmuştu. Kaynaklar, ABC'nin bağlayıcı teklif vermediğini söylediler.

Türkiye bankacılık sektörünün aktif büyüklük açısından 33,8 milyar TL ile en büyük 12. bankası konumunda olan HSBC, Türkiye'de 298 şube ve 5.659 çalışanla hizmet veriyordu.

HSBC'yi satın alması gündemde olan Hollanda merkezli ING Bank ise OyakBank'ı satın alarak Türkiye'ye girmişti.