Independent: Türkiye 1990'lardaki PKK'yı ve Kürtleri şeytanlaştırma politikasına geri dönüyor

İngiliz Independent gazetesi, Kobanê'ye destek protestoları ve hükümetin tutumu üzerine "Türkiye'nin 1990'lardaki PKK'yı ve Kürtleri şeytanlaştırma politikasına geri dönüyor" yorumunda bulundu.

Patrick Cockburn imzalı yazıda, "Kobani Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) eline geçerse Kürtler Ankara'yı suçlayacak. Zaten sallantında olan barış süreci tamamen çökmeye yakın olabilir" deniyor.

Kobanê'nin düşmesi halinde Türkiye'deki şiddetine tırmanabileceği ifade edilen yazıda, bir Kürt politikacı şunları söylüyor:

"Suriye'de Kürtlerin belini kırıp Türkiye'de kalplerini kazanmayı bekleyemezsiniz."

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, "Türkiye genelinde Kürtlerin sokağa çıktığı ve polisle çatıştığı" hatırlatılırken yazıda "Genelkurmay’ın 'Kürtler bayrak yaktı' iddialarını ortaya atarak milliyetçi duyguları kaşıdığı, Erdoğan’ın ise açıkça IŞİD ve PKK'nın arasında hiçbir fark olmadığını söylediği" de belirtiliyor.

Kobanê'de IŞİD'e karşı savaşan Kürt militanlardan 5'inin Türkiye sınırını geçtikten sonra asker tarafından 'ayrılıkçı terör örgütüne üyelikten' gözaltına alınmasının Kürtleri daha da kızdırdığı ifade ediliyor.

Independent gazetesinin 'günün karikatürü' köşesi de Türkiye'nin Suriye politikasını konu alıyor. Karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namlusu Kobanê'ye dönük bir tankın içinden gülümserken, tank namlusundan 'Bekleyin' yazısı çıkıyor.

Patrick Cockburn yazısında Türkiye'de yaşanan sokak olaylarının ardından Ankara'nın söyleminde değişiklik olduğu yorumunu da yapıyor.

"Ankara 1990'lardaki PKK'yı ve Kürtleri şeytanlaştırma politikasına geri dönüyor" denen haberde, hükümetin şu ana kadar sokaklarda artan şiddet olaylarına rağmen alarm durumuna geçmediği de söyleniyor.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Bunun bir nedeni de Erdoğan'ın medyayı susturmakta başarılı olması olabilir. Yetkililer bu sansür yüzünden durumun ciddiyetinin ve daha da kötüleşme ihtimalinin farkına varamıyor olabilirler. Erdoğan'ın Kürtlerin öfkesi karşısındaki ilgisizliği kafa karıştırıcı. Ne de olsa barış süreci Erdoğan'ın Başbakanlık görevini yürüttüğü AKP hükümetlerinin en önemli başarılarından birisiydi. Kürtlerin de desteğini alan Erdoğan iktidardaki konumunu güçlendirmişti."

Erdoğan'ın gözünde PYD ve PKK'nın yeri

“Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in Ankara temasları sırasında Türkiye'den silah yardımı istediği ancak Ankara'nın ancak bir dizi şartın yerine getirilmesi halinde bu yardımı yapacağı” ifade edilen haber, "Bu şartlar PYD'nin Beşar Esad karşıtı güçlere katılması, kuzey Suriye'deki özerk yapılanmaları feshetmesi ve PKK ile bağlarını koparmasıydı. Türkiye'nin önceliğinin Suriye'nin kuzeyinde kurulan ve Türkiye'deki Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme tezini güçlendiren küçük devlet yapısının ortadan kalkması olduğu açıkça gözüküyor" yorumlarıyla devam ediyor.

“Erdoğan'ın IŞİD tehdidini kullanarak ABD ve Kürtlerden taviz koparmaya çalıştığı” söylenen yazıda "Ancak Erdoğan şansını fazla zorluyor olabilir" deniyor.

Yazı şöyle sonlanıyor:

"Erdoğan'ın temel hedefi Suriye'deki tüm kötülüklerin kökü olarak gördüğü ve kendi halkını acımasızca öldürdüğünü düşündüğü Beşar Esad. Öyle gözüküyor ki Türkiye'de Kobanê protestoları yüzünden sokaklarda kanlı çatışmalar çıkmış olsa da, Erdoğan bu duruşunun iki yüzlü bir yaklaşım olduğunu düşünmüyor."