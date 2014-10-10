Kobanê eylemlerinde ölü sayısı 38'e yükseldi

Suriye'de PYD'nin kontrolünde bulunan Kobanê kentine Irak Şam İslam Devleti IŞİD saldırılarını protesto eden grupların yurt genelinde başlattığı gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Bingöl Emniyet Müdürü'ne yönelik saldırıda 2 polisin yaşamını yitirmesinin ardından bugün öğle saatlerinde Diyarbakır'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği olaylar sırasında yaralanan ve hastanede tedavi gören iki kişi ve İstanbul Esenyurt’ta sokağa çıkanlara yönelik ırkçı grupların saldırısında ağır yaralanan Emek Gençliği üyesi Mert Değirmenci, hayatını kaybetti.

Böylece olayların başlamasında bu yana Diyarbakır'da 12, Gaziantep'te 8, Mardin'de 6, Siirt'te 5, Bingöl'de 2, Adana'da 1, Van'da 1, Batman'da 1, Muş'ta 1 ve İstanbul'da 1 olmak üzere salı gecesi başlayan olaylarda toplam 38 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.

Pazartesi günü başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin bulunduğu iller ve ölenlerin kimliklerinde belirlenebilenler şöyle:

* DİYARBAKIR: (12 ölü) Turan Yavaş, Hasan Gökyüz, Riyat Güneş, Hüseyin Ahmet Dakak, Mahmut Enes, Süleyman Kale, Yusuf Tokar, Mahsun Çoban, Uğur Özbay (19), Baver Şeyhanlıoğulları (18).

* MARDİN (6 ölü): Sinan Toprak (18), Bilal Geze (29), Mehmet Erdoğan (22), Suudi vatandaşı Fehad İbrahim Elduveric (45), Suriye vatandaşı Abdullah Muhammed Latif (43), Abdülkerim Seyhan.

* SİİRT: (5 ölü) Yusuf Çelik (17), babası Necmettin Çelik (45), Mehdi Erdoğan (35), Davut Nas (19), Kamil Taş (28).

* ADANA (1 ölü): Ahmet Albay (65)

* MUŞ (1 ölü): Hasan Buksur (25)

* BATMAN (1 ölü): Emrah Demir (23).

* VAN (1 ölü): Hamit Caner (55)

* GAZİANTEP (4 ölü)

* BİNGÖL (4 ölü, polisleri şehit edip kaçarken operasyonda öldürülenler)