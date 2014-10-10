T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kobanê eylemlerinde ölü sayısı 38'e yükseldi

Diyarbakır'da 10 kişinin öldüğü gösteriler sırasında yaralanan 2 kişi ve İstanbul'da EMEP'li bir genç yaşamını yitirdi. Eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı

10 Ekim 2014 10:04

Suriye'de PYD'nin kontrolünde bulunan Kobanê kentine Irak Şam İslam Devleti IŞİD saldırılarını protesto eden grupların yurt genelinde başlattığı gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Bingöl Emniyet Müdürü'ne yönelik saldırıda 2 polisin yaşamını yitirmesinin ardından bugün öğle saatlerinde Diyarbakır'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği olaylar sırasında yaralanan ve hastanede tedavi gören iki kişi ve İstanbul Esenyurt’ta sokağa çıkanlara yönelik ırkçı grupların saldırısında ağır yaralanan Emek Gençliği üyesi Mert Değirmenci, hayatını kaybetti.

Böylece olayların başlamasında bu yana Diyarbakır'da 12, Gaziantep'te 8, Mardin'de 6, Siirt'te 5, Bingöl'de 2, Adana'da 1, Van'da 1, Batman'da 1, Muş'ta 1 ve İstanbul'da 1 olmak üzere salı gecesi başlayan olaylarda toplam 38 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı. 

Pazartesi günü başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin bulunduğu iller ve ölenlerin kimliklerinde belirlenebilenler şöyle:

* DİYARBAKIR: (12 ölü) Turan Yavaş, Hasan Gökyüz, Riyat Güneş, Hüseyin Ahmet Dakak, Mahmut Enes, Süleyman Kale, Yusuf Tokar, Mahsun Çoban, Uğur Özbay (19), Baver Şeyhanlıoğulları (18).

* MARDİN (6 ölü): Sinan Toprak (18), Bilal Geze (29), Mehmet Erdoğan (22), Suudi vatandaşı Fehad İbrahim Elduveric (45), Suriye vatandaşı Abdullah Muhammed Latif (43), Abdülkerim Seyhan.

* SİİRT: (5 ölü) Yusuf Çelik (17), babası Necmettin Çelik (45), Mehdi Erdoğan (35), Davut Nas (19), Kamil Taş (28).

* ADANA (1 ölü): Ahmet Albay (65)

* MUŞ (1 ölü): Hasan Buksur (25)

* BATMAN (1 ölü): Emrah Demir (23).

* VAN (1 ölü): Hamit Caner (55)

* GAZİANTEP (4 ölü)

* BİNGÖL (4 ölü, polisleri şehit edip kaçarken operasyonda öldürülenler)

ETİKETLER

kobaneeylemlerölü sayısı37 ölütürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24