'Kudüs'teki sinagog saldırısı üçüncü intifadanın işareti olabilir'

Kudüs'te iki Filistinli saldırgan dâhil yedi kişinin öldüğü sinagog saldırısı ile ilgili, İngiliz Independent gazetesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas'ın olay sonrasındaki tutumlarının önemine dikkat çekerek, "İsrail ve Filistin'in yangına körükle giden açıklamaları 'şiddet döngüsü' yarattı" ifadelerini kullandı. Yazıda, "Bu saldırı üçüncü bir Filistin intifadası başladığına işaret edebilir de etmeyebilir de. Daha da açıkçası iki taraf kendilerini ayıran ve giderilemezmiş gibi görünen farklılıklarına bir de din savaşı ekliyor olabilir" denildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Independent'ın başyazısında da Filistin ve İsrail liderlerine yönelik suçlamalar var. Gazete "Şiddet Kudüs'ü yaralarken liderlik nerede?" diye soruyor. Dikkat çeken satırlar şöyle;

"Bu saldırı üçüncü bir Filistin intifadası başladığına işaret edebilir de etmeyebilir de. Daha da açıkçası iki taraf kendilerini ayıran ve giderilemezmiş gibi görünen farklılıklarına bir de din savaşı ekliyor olabilir. ABD öncülüğündeki iki devletli çözümü amaçlayan görüşmeler altı ay önce çöktü. O zamandan beri üçüncü Gazze Savaşı oldu. İsveç Filistin devletini tanıdı. İngiltere parlamentosu da sembolik olarak aynı adımı attı. Her iki tarafın da başkent kabul ettiği Kudüs şüphe ve karşılıklı korkuyla doldu. İsrailli ve Filistinli gençler misilleme saldırılarında birbirlerini öldürdü. Bu arada İsrail de Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini genişletmeyi sürdürüyor. Filistinlileri konuyla ilgisiz kalacak kadar zayıflatmayı amaçladığı görülen Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas arasındaki ilişkiler daha kötü olamazdı. Ama yine de bu son krizde gerilimin azaltılması bu iki liderle başlıyor. Sivillere yönelik terör saldırıları iğrenç ve meşru gösterilemez. Ancak her ikisinin de yangına körükle giden açıklamaları bilinçli ya da bilinçsiz hiçbir yere varamayacak bir şiddet döngüsü yarattı. Bunu durdurmak için adımlar en yukarıdan atılmalı".