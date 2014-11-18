2 Filistinli Kudüs'te sinagoga saldırdı, 4 İsrailli öldü!

Kudüs'te iki Filistinli'nin sinagoga düzenlediği silahlı saldırıda 4 İsrailli öldü. Saldırganlar İsrail polisi tarafından öldürüldü. Hamas, "Biz yapmadık ama bu kahramanca eylemi tebrik ediyoruz" açıklamasını yaptı. Saldırıyı Halk Kurtuluş Cephesi üstlendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in bu saldırıya cevabının sert olacağını" söyledi.

Al Jazeera'nin bölgedeki muhabiri, Batı Kudüs'teki bir sinagoga sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini aktardı. Saldırıda en az dört İsrailli ve saldırıyı düzenleyen iki Filistinli öldü. Dört kişi de yaralandı.

Saldırının ardından İsrail hükümeti acil toplandı. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "Bu kahramanca eylemi tebrik ediyoruz" dedi.

AFP'nin haberine göre, Hamas bu saldırıyı, Filistinli şoför Hasan Yusuf er Ramuni'nin "öldürülmesine cevap" olarak niteledi. 32 yaşındaki Ramuni, Kudüs'te şoförlüğünü yaptığı İsrailli bir otobüs firmasına ait araçta boynundan asılmış halde ölü bulunmuştu. İsrail polisinin kısa sürede olayı “intihar” olarak adlandırması tepkilere neden olmuş, Ramuni'nin Filistin medyasında yayımlanan fotoğraflarında yüz, sırt ve ayak kısmında morlukların olduğu ileri sürülmüştü.

Ebu Zuhri açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu eylemin, Mescid-i Aksa ve Kudüslüler hakkında yapılan ihlallere bir doğal karşılık olduğunu düşünüyoruz. Biz bu eylemleri desteklediğimizin altını her zaman çiziyoruz.

Bu eylemlerin devamı için çağrı yaptık ve yapıyoruz. Bu eylemlerin gerçek değeri, Mescid-i Aksa’nın bir kırmızı çizgi olduğunu anlatmasıdır. Filistinliler, bizim kutsal mekanlarımıza yapılan saldırılara karşı teslim olmayacak. Filistinliler, kısıtlı imkanlarıyla saldırmaya devam edecek. İsrail cinayetlerini durdurana kadar biz bu eylemlerin devam etmesi için çağrı yapıyoruz. Bu eylemin, Hamas’ın düzenlediği bir eylem olmadığına dikkat çekiyoruz. Kudüs’teki bu eylemler, bizim organize ettiğimiz bir şey değil, bu tamamen İsrail’in ihlallerine karşı bir halk tepkisidir. Hamas Hareketi bir İntifada’nın başlaması için defalarca çağrılar yaptı. Bu kahramanca eylemlerin bir intifada başlangıcı olduğunu düşünüyoruz. Tüm işaretler bunu gösteriyor.”

Gazze'deki İslami Cihad hareketi de saldırıyı tebrik ettiğini açıkladı.

Netanyahu'dan sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in bu saldırıya cevabının sert olacağını" söyledi.

Netanyahu, söz konusu olayın, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas'ın kışkırtmalarının direkt sonucu olduğunu" iddia etti.

Kerry'den kınama

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, saldırıyı kınayarak, "Bunun insan davranışında yeri yok" dedi. Kerry, Filistinli liderleri de bu olayı "en sert şekilde kınamaya" çağırdı.

Yaralıların durumu ağır

Al Jazeera muhabiri Velid Omeri, saldırının Batı Kudüs'ün Harnof bölgesinde gerçekleştiğini ve yaralıların durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Velid Omeri, İsrail güvenlik güçlerinin bölgede sıkı güvenlik tedbirleri uyguladığını ve sinagoga saldıranlara yardım etmiş olabilecek kişileri yakalamak için geniş alanda aramalar yaptığını söyledi.

Al Jazeera muhabiri görgü şahitlerine dayanarak saldırganların maskeli olmadığını bildirdi.

İsrail polis kaynakları saldırganların balta ve bıçaklarla sinagoga girerek ibadet edenlere saldırdığını aktardı.

Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, bunu "terörist saldırı" olarak gördüklerini söyledi.

Al Jazeera