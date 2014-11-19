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Dünya
Deutsche Welle

Sinagog saldırısında ölü sayısı 7'ye çıktı

Kudüs'teki sinagoga dün düzenlenen saldırıda yaralanan bir polis, tedavi gördüğü hastanede öldü. Böylece ölü sayısı 7'ye ulaştı. Saldırının bölgede gerginliği daha da tırmandırmasından kaygı duyuluyor.

19 Kasım 2014 10:45


İki Filistinli sinagogu satır ve tabancayla basmış, 4 haham olay anında can verirken 8 kişi de yaralanmıştı. Saldırganlar polis tarafından ölü ele geçirilmişti. Yaralılar arasında bulunan 30 yaşındaki Dürzî kökenli bir polisin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayda hayatını kaybeden hahamlardan 3'ünün ABD, diğerinin ise İngiltere vatandaşı olduğu belirtildi.

Öte yandan geçen ay bir tramvay durağına aracıyla dalarak biri 3 aylık bebek 2 kişinin ölümüne yol açan Filistinlinin Doğu Kudüs'teki evi güvenlik güçleri tarafından yıkıldı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, misilleme olarak Filistinli saldırganların evlerinin yıkılması talimatını vermişti.

Saldırıya tepkiler

Saldırıyı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi örgütü üstlendi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas ve Hamas örgütünü şiddeti kışkırtmakla suçladı. Hamas'tan yapılan açıklamada ise saldırı memnuniyetle karşılandı ve yeni misilleme eylemleri çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Barack Obama saldırıyı kınadı. Obama'nın açıklamasında, "Masum sivilleri hedef alan bu saldırı hiçbir şekilde haklı gösterilemez" dedi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Filistin özerk yönetimini saldırıyı en sert şekilde kınamaya çağırdı.

Almanya Başbakanı Frank-Walter Steinmeier, "bir ibadet yerine düzenlenen saldırının bölgedeki gerginliği daha da artıracağını" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı bölgeye gidecek vatandaşlarını uyaran bir açıklama yayınladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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