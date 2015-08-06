İncirlik'ten havalanan ABD uçakları IŞİD'i ilk kez vurdu

ABD ile Türkiye arasında geçen ay varılan mutabakatın ardından dün ilk kez İncirlik’ten havalanan ABD uçakları, IŞİD'in Suriye'deki kalbi olan Rakka'yı vurdu. Hava saldırısı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Yakın bir süre içinde DAEŞ’e karşı kapsamlı mücadeleyi de hep birlikte başlatmış olacağız” dedi. Hürriyet’e konuşan diplomatik kaynaklar, Suriye’ye yönelik ABD hava araçlarıyla yapılan operasyonun önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söylediler.

Saldırı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Güneydoğu Asya Uluslar Topluluğu (ASEA) 48’inci Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Malezya’da yaptığı açıklama sonrasına denk geldi. Çavuşoğlu, dün Malezya’da ABD’li mevkidaşı John Kerry ile görüşmesinden sonra İncirlik’le ilgili “Şu anda ABD ile yapılan anlaşma gereği teknik olarak İncirlik Üssü’nün kullanıma açılması konusunda mesafe katettik. İnsanlı ve insansız Amerikan uçaklarının gelmeye başladığını görüyoruz. Yakın bir süre içinde DAEŞ’e karşı kapsamlı mücadeleyi de hep birlikte başlatmış olacağız” diye yanıtladı.

Pentagon, hafta sonundan itibaren Amerikan insansız hava araçlarının İncirlik’ten silahlı kalktığı açıklamıştı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, El Nusra örgütünün ilk eğit-donat birliğini kaçırmasıyla ilgili eğit-donatın önemli olduğunu ancak tek başına yetersiz olacağını, arazideki sorunu, gerek DAEŞ ile mücadelede gerekse rejime karşı verilen mücadelede yetersiz kalacağını söylediklerini belirtti. Bakan, “Biz şu anda ABD ile beraber Suriye’deki ılımlı muhalifleri eğitiyoruz ve donatıyoruz. DAEŞ ile mücadelemize de çok kısa süre içinde başlayacağız. Bunu takiben DAEŞ ile mücadelede ılımlı muhalifler için zemin daha güvenli hale gelecek” dedi. Çavuşoğlu, “DAEŞ’ten kazanılan yerlerin ister istemez doğal güvenli bölge haline geleceğini ve bu bölgede ılımlı muhaliflerin yer bulacağını” söyledi.

Eğit donatçılar: El Kaide ile savaşmayız

ABD’nin radikal grupları tasfiye etmek için eğittiği iddia edilen muhalifler, El Kaide’nin Suriye’deki kolu El Nusra Cephesi’yle savaşmayacaklarını duyurdu. Eğit-Donat programı kapsamının ilk mezunları Suriye’ye geçtikten kısa bir süre sonra El Nusra Cephesi’nin hedefi olmuştu. Önceki gün bir 30. Tümen adına yapılan açıklamada, “El Nusra Cephesi’yle savaşmadık ve savaşmayacağız” denildi. Kilis’ten yola çıkmalarının ikinci haftasında El Nusra Cephesi’nin saldırılarına maruz kalan grubun 54 militanının 5’i ölmüş, 31’i kaçırılmıştı.