Katar'dan Türkiye'ye operasyon desteği

Arap Birliği’nin Türkiye'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği hava operasyonlarını kınadığını ifade eden açıklamalarının ardından Katar, Ankara’ya destek olarak, deklerasyonu kabul etmediğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre; 1971 yılından beri Arap Birliği’nin üyesi olan Katar’ın, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Arap Birliği adına yapılan açıklama, yayınlanmadan önce üye ülkelerle tartışılmadı. Katar, sınırlarını korumak, güvenliğini ve istikrarını muhafaza etmek için giriştiği eylem ve önlemler konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile tam dayanışma içinde olduğunu bir kez daha yineliyor" denildi.

Türkiye'nin "Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesi çerçevesinde bireysel veya toplu şekilde kendini savunma ve nereden gelirse gelsin tehdidi ortadan kaldırma hakkının" vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin terör örgütlerinin tehdidiyle karşı karşıya geldiği sınırdaki Suruç'ta gerçekleşen saldırıların ardından, bu tehditleri ortadan kaldırma ihtiyacı bir an önce hasıl oldu. Özellikle, Suriye rejiminin yıkıcı eylemleri, bu tür örgütlerin yayılmasına, etkin rol oynamasına yol açtı. Bu da uluslararası güvenlik ve barışa tehdit oluşturuyor. Genel Sekreterin açıklaması ise bu hakkı inkar ediyor."

Mısır basınında yer alan habere göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Arabi, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliği'nin Türkiye'nin Kuzey Irak'ta düzenlediği hava operasyonlarını kınadığını ifade etmişti.

Haberde, Arabi'nin, "Irak'ın tüm topraklarındaki egemenliği, iyi komşuluk ilişkileri ve iki ülke arasındaki anlaşmalara saygı gösterilmesi ile gerilimi yükseltmeme" çağrısına yer verildi.

Arabi'nin iki ülkenin güvenlik ve istikrarını daim kılmakla ilgili tüm konularda "işbirliği için karşılıklı uzlaşıya dönme talebi" yaptığı belirtildi.

"Arap Birliği'nin bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını hedef alan tüm terör eylemlerini kınadığını" aktaran Arabi'nin, "bölgenin karşı karşıya olduğu muazzam zorluklarla mücadele, terör ve sınır ötesi tehditlerin ortadan kaldırılması, bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi için ikili koordinasyon ve işbirliğinin yoğunlaştırılmasını" istediği ifade edildi.