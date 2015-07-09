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Dünya

PYD, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İssa'yı IŞİD'den geri aldı

Çatışmalar 48 saat sürdü

09 Temmuz 2015 00:55

PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin basın sözcüsü Redur Halil, Demokratik Birlik Partisi'nin Suriye'nin Rakka vilayetinin kuzeyindeki Ayn İssa beldesinin denetimini tekrar ele geçirdiği bildirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin basın sözcüsü Redur Halil yaptığı açıklamada, 48 saat süren çatışmaların sonunda, bugün ikindi saatlerinde Rakka'nın kuzeyindeki 93. Tugay yakınlarında yer alan beldenin kontrolünü geri aldıklarını söyledi.
      
İlk olarak beldenin etrafındaki köylerin geri alındığını belirten Halil, "Birliklerimiz şu anda Ayn İssa'nın içinde. Kontrolü tamamen sağladık. Beldede gizlenen IŞİD militanı kalıp kalmadığı konusunda arama yapıyoruz" diye konuştu.
      
Öte yandan bölgedeki aktivistlerden Ahmed Ebu Faruk da terör örgütü IŞİD'in Kobani'nin doğusundaki Sırrın bölgesi'nin PYD kontrolüne geçme ihtimaline karşın, birliklerinin büyük kısmını Ayn İssa'dan Sırrın'a kaydırdığını için beldenin kontrolünü kaybettiğini iddia etti.
      
Ayn İssa'da çatışmaların devam ettiğini söyleyen Faruk, PYD'nin beldeyi geri almak için yaklaşık 2 bin kişiyle saldırdığını öne sürdü.
      
Burkan el-Fırat'a bağlı birliklerle YPG, 23 Haziran'da IŞİD'in kontrolündeki Ayn İssa'yı ele geçirmişti. Ancak, 6 Temmuz'da yoğun çatışmaların sonucunda beldenin kontrolü IŞİD'e geçmişti.
      
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'deki hava saldırıları, büyük ölçüde PYD güçlerinin IŞİD'le çatıştığı noktalara düzenliyor.
      
PYD güçleri bu sayede Tel Abyad'ı ele geçirmişti ve IŞİD'in elindeki bazı bölgelerde de ilerlemeye sağlamıştı.

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