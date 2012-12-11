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İnci Pastanesi yeniden açılıyor

İnci Pastanesi’nin işletmecisi Musa Ateş, dün itibariyle yeni yerlerini kiralayarak kontrat imzaladıklarını söyledi

11 Aralık 2012 14:25

Geçtiğimiz günlerde olaylı bir şekilde kepenklerini indiren profiterolleri ile ünlü 68 yıllık İnci Pastanesi Beyoğlu\'nda başka bir adreste tekrar açılıyor. Mekanın yeni adresi İstiklal Caddesi üzerindeki Mis Sokak olacak.

RS FM’de yayınlanan \'Atilla Güner\'le Akşam Postası\' programı canlı yayınına bağlanan işletmeci Musa Ateş müjdeyi verdi ve İnci Pastanesi’nin yeni adresini açıkladı.

1944 yılında Lucas Zigoridis tarafından kurulan ve Beyoğlu’nun tarihi yapılarından Cercle d’orient Binası içerisinde yer alan İnci Pastanesi kapandı. Binanın restorasyon projesine takılan İnci Pastanesi\'nin tahliyesi Yargıtay tarafından da onayladı.\'Atilla Güner\'le Akşam Postası\' programı canlı yayınına bağlanan işletmeci Musa Ateş müjdeyi verdi ve İnci Pastanesi’nin yeni adresini açıkladı.

Atilla Güner: Musa bey şu soruyu da İstanbullu size soracaktır; tamam hukuken mücadele ettiniz, hukuka aykırılık görüyorsunuz ama çıktınız sonuçta. Peki orada bu mekânı yaşatacak başka alternatifler, biraz İstiklal Caddesi\'nin bir arka sokağı da vs. olabilir? Böyle bir çalışmaya imkânınız ve gücünüz var mı?

Musa Ateş: Ben de şimdi size bir müjde vereceğim. Şimdi Mis sokakta, şu anda 18 numara denilen bir yer tuttum, kira kontratımı da yaptım. Bana bağlantı kurmadan evvel ben oradan ayrıldım, inşallah en yakın zamanda yeniden hizmet vereceğiz. Bunu halka müjde olarak bildirirseniz daha iyi olur.
Atilla Güner: Burası şu anda başka bir işletme mi? Benzer bir iş mi yapılıyor, nasıl bir yer? Ayrıca camından, yazısına kadar aynı şeyleri muhafaza edecek misiniz?

Musa Ateş: Yok, şu anda orası boş. Düşünüyorum cam yazısını ama daha müsait olamıyorum. Zaten caddeye 50 metre. İstiklal caddesiyle Mis Sokak hepimizin bildiği bir yer. Onun arasında hemen 100 metre bile yok.

Atilla Güner: O zaman şunu demek lazım; İnci’yi kaybetmedik, yerini değiştirdik ama aynı yaklaşımıyla koruyoruz.

Musa Ateş: Aynı semtte, aynı muhitte, halka hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Çünkü İnci Pastanesi’ni İnci yapan kimdir? Halktır. Ben halka hizmet veriyorsam, en iyi hizmet vermeye çalışacağım. 

(http://www.rsfmradio.com)

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