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İnci Pastanesi'nin öyküsü

1944 yılında faaliyete geçen İnci Pastanesi'nin simgeleşen tatlısı profiterolün adı da tadı da 'uydurma'

07 Aralık 2012 14:12

 

15 yaşında İstanbul’a göç eden Arnavut kökenli Lucas Zigoridis irili ufaklı pek çok pastanede çalıştıktan sonra 1944 yılında Cercle d’Orient binasındaki 124 numaralı dükkanda kendi işletmesini açtı. Lucas Bey’in Emekli Sandığı’ndan kiraladığı dükkanda daha önce Atatürk’ün gömlekçisi faaliyet gösteriyordu.  Lucas Zigoridis bu nedenle dükkana ayrı bir özen gösterir. İstiklal Caddesi'nde çok sayıda pastane olması nedeniyle yenilik yapmazsa rekabette yenileceğini anlayan arayış içindeki Lucas Zigoridis, içi kremayla doldurulmuş hamur toplarının üzerine çikolata dökerek hazırladığı tatlıyı İstanbulluların beğenisine sunar. Profiterol adını verdiği bu leziz tatlı kısa sürede şehirde efsane haline gelir. 
Lucas Zigoridis verdiği bir röportajda profiterolü “İlk günler çok zorluk çektik. Ancak ucu ucuna kurtarıyorduk. Doğru dürüst kâr yoktu yani. Kendim bir şey icat edip, bir de isim uydurunca çok iyi tuttu. Anlayacağınız profiterolün kendisi de adı da uydurma.” diyerek anlatıyor.

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Profiterolİnci pastanesi

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