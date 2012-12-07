İnci Pastanesi boşaltılıyor

Beyoğlu'nun simgelerinden olan İnci Pastanesi sabah saatlerinde gelen Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından boşaltılmak istendi.

Emek Sineması'nın da kapatılmasına nedenolan proje nedeniyle kita sözleşmesi yenilenmeyen İnci Pastanesi'nin tahliye edilmesi istenmişti. Tahliye isteğine karşı dava açan ve mahkeme sonucunu bekleyen pastanenin sahibi Musa Ateş, bugün (7 Aralık 2012) zabıta ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştı.

Tahliye kararının duyulması ile birlikte tepki gösteren çok sayıda kişi İnci Pastanesi önünde toplandı. Polis ekipleri de zabıtaların sürdürdüğü tahliye işlemine yardımcı olmak için pastane önünde önlem aldı

(Fotoğraf: Nevin Sungur)

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